Dálmine sumó una nueva caída en el Coliseo y tras 10 fechas sigue sin conseguir triunfos en el torneo. Santiago Rodríguez anotó el único gol del choque.

Sin resultados positivos, Marcelo Franchini movió el tablero con cuatro cambios pero así y todo no fue suficiente. Los ingresos de Stancato, Romero, Lando y Vázquez. Tres defensores, Tello y Satancato como doble cinco, junto a Bersano por izquierda y Lando por derecha, Díaz flotando y Vázquez y Sergio Sosa en la ofensiva.

Con un inicio auspiciante, el Viola careció de profundidad hasta que después de los 25 minutos Almagro comenzó a manejar el balón. Fue así que en una linda jugada colectiva marcó la ventaja final. Hubo buenas asociaciones entre Cuello, Blanc y Rodríguez, quienes generaron desequilibrio sin llegar a liquidar el marcador.

En la segunda mitad el local arrancó mejor y tuvo las chances más claras del partido. Primero Vázquez y luego Tello mano a mano con Ramírez la tiraron por arriba del travesaño. Pudo liquidarlo el equipo de Walter Perazzo, pero le faltó precisión y se encontró con una gran atajada de Bilbao ante Rodríguez. Solo los desbordes de Bersano fueron el desequilibrio para el local, que demostró su impotencia a la hora de generar juego.

En conclusión la falta de gol, la racha negativa y la victoria que no llega, generaron un círculo vicioso donde los de Campana no logran salir. No será tarea fácil la del DT levantar el nivel de juego y el ánimo a un plantel que demuestra que ante la primera adversidad no puede sobreponerse.

Para finalizar, cabe destacar que en el horizonte aparece un viaje a Santiago del Estero para enfrentar a Güemes, uno de los animadores del certamen. Pocos aspectos positivos para destacar en Campana, que deberá cambiar mucho para salir del fondo de la tabla.

