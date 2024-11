El Tenis del Club Ciudad de Campana reunió a decenas de chicos y chicas en un Torneo de Menores

Más de 35 jugadores se dividieron en tres categorías y disfrutaron, junto a sus familias, de una gran jornada en las canchas de la institución Tricolor.

Con una importante convocatoria, el tenis del Club Ciudad de Campana vivió una gran jornada el pasado lunes con la realización de un Torneo de Menores que se dividió en tres categorías: Sub 10, Sub 12 y Sub 15.

Más de 35 chicos y chicas que están aprendiendo este deporte colmaron las cinco canchas de polvo de ladrillo de la institución, acompañados por sus familias, quienes le dieron un gran marco al torneo.

En lo competitivo, en Sub 12 se consagró campeona Sofía Guille y fue finalista Mateo Vidaurre; mientras en Sub 15, el ganador resultó Maximiliano Rodríguez y el subcampeón, Santiago Cozzo.

“Fue un evento muy lindo, porque los chicos lo disfrutaron muchísimo y porque también se acercaron muchas familias”, contó Franco Mazzoni, responsable del Tenis del CCC.

“Y para nosotros también fue una gran alegría, ya que en abril comenzamos este proyecto con 13 niñas en la escuelita de Tenis y hoy contamos con 50 y ya pudimos disfrutar de un torneo con más de 35 jugadores”, agregó.

La Escuela de Tenis del Club Ciudad de Campana está abierta a chicos y chicas de 5 años en adelante. Los interesados en sumarse a la propuesta pueden comunicarse al 3489-533704 para más información.