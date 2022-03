Luego de la gran actuación en Villa Constitución, con cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce, el CBC va a por más en Brasil. Tobías Viera Veneziani representará al club de la ribera en el equipo argentino Junior que participará del Campeonato Sudamericano en Porto Alegre.

Este mediodía, partió desde Tigre la Delegación Argentina rumbo a Porto Alegre, Brasil, donde se disputará el Campeonato Sudamericano de Remo y junto a ellos el representante del CBC Tobías Viera Veneziani.

El Campeonato Sudamericano Junior, Sub 23 y Pararemo del año 2022, se desarrollará en la sede del Club Náutico Uñiao. El evento se realizará sobre una distancia de 1500 metros y las fechas fijadas, que coinciden con el Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Porto Alegre serán del 24 al 27 de marzo.

PRIMERA JORNADA SÁBADO 26:

- 09.00 - JW2X (junior femenino) – (Matilde Juárez, Catalina de Andrea).

- 09.20 - JM4- (junior masculino) – (Alejandro Núñez, Gastón Regolta, Agustín Anesse, Nicolás Peralta).

- 09.40 - BLM1X (Sub 23 masculino peso ligero) – (Pedro Dickson).

- 10.20 - BM2- (Sub 23 masculino) – (Marín Mansilla, Facundo Tersoglio).

- 10.40 - JM1X (junior masculino) – (Tobías Viera).

- 11.00 - BLW1X (Sub 23 femenino peso ligero) – (Julieta González).

- 11.20 - BM2X (Sub 23 masculino) – (Ignacio Pacheco, Santiago de Andrea).

- 11.40 - JW1X (junior femenino) – (Ingrid Marcipar).

- 12.00 - BLM2- (Sub 23 masculino peso ligero) – (Luciano Moreyra, Emanuel Angelone).

- 12.20 - PRM1X – (Alejandro Vera).

- 12.40 - JM4X (junior masculino) – (Fausto Guardatti, Simón Martínez, Juan Jijon, Alex Pastorino).

- 13.00 -JW4- (junior femenino) – (Susana Álvarez, Carmela Molina, Catalina de Andrea, Matilde Juárez).

SEGUNDA JORNADA DOMINGO 27:

- 09.00 - JW2- (junior femenino) – (Catalina Rodríguez, Helena Cerrudo).

- 09.20 - BM1X (Sub 23 masculino) – (Agustín Scenna).

- 09.40 - JM2- (junior masculino) – (Franco Balasch, Gastón Bardini).

- 10.20 - JM2X (junior masculino) – (Simón Martínez, Alex Pastorino).

- 10.40 - BLM2X – (Pedro Dickson, Santiago Menin).

- 11.00 - BLW2X – (Clara Galfre, Julieta González).

- 11.20 - JW4X – (Carmela Molina, Ingrid Marcipar, Matilde Juárez, Catalina de Andrea).

- 11.40 - PRW1X – (Brenda Sardón).

- 12.00 - BW2X – (Ana Ballerin Olivia, Peralta M).

- 12.20 - JM8+ - (Fernando Martínez, Alejandro Núñez, Santino Netri, Felipe Zárate, Agustín Anesse, Nicolás Peralta, Franco Balash, Gastón Bardini, Guadalupe Louzao).

- 12.40 - BM4X – (Emiliano Calderón, Agustín Scenna, Ignacio Pacheco, Santiago de Andrea).

- 13.00 - JW8+ - (Sofía Massa, Helena Cerrudo, Catalina Rodríguez, Ingrid Marcipar, Carmela Molina, Catalina de Andrea, Matilde Juárez, Susana Álvarez, Guadalupe Louzao).