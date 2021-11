Jorge Milano, Vicepresidente del Viola, dio su punto de vista tras las acusaciones luego del duelo ante Barracas. “El que tenga pruebas, que las presente en la justicia”, dijo.

Con el plantel licenciado a la espera del retorno a los entrenamientos, la dirigencia de Villa Dálmine trabaja para diagramar el armado del equipo de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional. En ese contexto, aún quedan resabios del último cotejo ante Barracas Central, que dejó acusaciones cruzadas hacia varios jugadores del plantel por un presunto arreglo de partido.

Al momento de analizar el momento, Jorge Milano dialogó con Juego Limpio y brindó sus sensaciones. “Como dirigentes estamos con la conciencia muy tranquila. Por un lado estamos contentos pero por otro lado amargados, la hemos pegado con los refuerzos y en la segunda ronda hicimos un buen campeonato con una gran proyección de cara a la siguiente temporada”, sostuvo.

Asimismo, expresó: “El primer gol fue totalmente legítimo, el segundo fue un error. Se dio un trámite de ida y vuelta, no era que ellos atacaban y nosotros estábamos refugiados atrás. Rodrigo Cáceres ha cometido 20 errores de ese estilo a lo largo de todo el torneo, porque es un chico que está aprendiendo, pero fue una equivocación grosera que generó fastidio de toda la gente. Lo que no entiendo es cómo puede haber gente que, con el objetivo de un beneficio propio, hace que el club se perjudique”.

Por otro lado, el Vicepresidente del Viola también se refirió a los constantes dichos de Ricardo Caruso Lombardi en contra de los dirigentes de AFA. “Hablé con él. Tiene una pelea brutal con Claudio Tapia y le dije que se la agarre con él, no con nosotros. En la charla me dijo que contra Barracas Central trate de no poner suplentes, y cuando salió la formación titular le mandé la foto para que deje de hablar. Ahora se agarra de un error de un chico, él lo que quiere es vender humo y salir en todos los medios, pruebas no tiene ninguna”.

“Entiendo al hincha porque todos queríamos ganar ese partido para culminar una campaña excelente, pero el hincha ve el error y piensa que fuimos para atrás. Todos cometieron errores, no solo Cáceres. También se equivocó Romero, Bilbao, en su momento Ataliva Schweizer. Las cosas se dieron así porque justo nos tocó Barracas, que es el equipo del Presidente de AFA. El que tenga pruebas, que las presente en la justicia”, indicó Milano.

José “Pepe” Basualdo, surgido de Villa Dálmine, también aprovechó la situación para dejar dudas sobre el compromiso de algunos jugadores al afirmar que “hubo una votación para determinar quién iba para adelante y quién para atrás”. Con respecto a esa declaración, Jorge Milano afirmó: “Lo hace porque está haciendo una campaña para ser Presidente o coordinador del club, lo que sea”.

Y agregó: “Se perjudica él mismo porque hace años que no habla del club y de repente habla de esto, no estoy dolido porque es un ídolo de la institución. Él tiene una línea política de la cual no estoy de acuerdo, pero él va por un lado y yo por otro, pero dolido no estoy”.

Por último, en relación al futuro del entrenador del Viola, el Vice del club campanense indicó: “Con Marcelo (Franchini) tenemos que juntarnos para diagramar el futuro plantel. También está dolido porque en vez de hablar de la buena campaña del equipo se habla del último error y del último partido. Sabemos cómo trabaja, sabemos la clase de persona que es”.

