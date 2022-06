Juan José Tártara fue convocado por Diego De Carlo para hacerse cargo de la preparación de su motor en el Turismo Carretera. “Es el primer Chevrolet que armo en el TC”, dijo. Además, contó las razones por las que estuvo alejado de la categoría.

Luego de 8 años y medio, Juan José Tártara (54 años) volverá a trabajar activamente con un motor de Turismo Carretera. El preparador de Zárate está armando un multiválvulas para el Chevrolet de Diego De Carlo. La idea es que esté listo para la carrera de Posadas (17 de julio).

Tártara cuenta con 3 victorias en su haber en la “máxima”, todas con Ford. Ganó con Omar Martínez en Olavarría 2008 y Buenos Aires 2009 y con Mariano Werner en Paraná 2009. Sin embargo, en 2014 optó por alejarse de la categoría más popular del país.

“En un momento decidí dedicarme más a los zonales por el tema de los viajes y la presión que te genera el TC, que además económicamente no era tan bueno. Y un poquito porque mi forma de ser no encaja mucho en el ambiente”, contó.

El regreso al mundo del TC

El regreso de Juan José Tártara a las categorías de la ACTC se produjo el año pasado, con el Ford de TC Mouras de Gabriel Gandulia. “Después de la pandemia empezamos a trabajar con el equipo de Moriatis. Era el único motor que me quedaba. Anduvimos bien y me dijeron que querían trabajar conmigo”, indicó el preparador.

La insistencia del escuadra comandada por Emanuel Moriatis y Juan Cruz Aventin surtió efecto. “Por cómo está la situación, tengo que ponerle pilas porque necesitamos trabajar. Mi hijo Ignacio, que ya tiene 30 años, agarró la posta y labura más que yo”, dijo en alusión al expiloto de TCPM (corrió entre 2008 y 2009).

Este año, Tártara asumió el desafío de armar su primer multiválvulas, para el TC Pista de Gandulia (Ford). “El equipo trabaja con otros motoristas en TCP ( Julián Adamo y Santiago Joaquín) y me dijeron que el mío funciona muy bien. Calculo que en pocas carreras vamos a estar ahí adelante. Sería una linda carta de presentación para agarrar más laburo”, sostuvo Juanjo.

Tártara y su primer Chevrolet

El último auto de Turismo Carretera que llevó motores de Juan José Tártara fue el Ford de Mauro Giallombardo, en el Coronación de Buenos Aires 2013. Con la Rana solo trabajó en esa carrera. Ese mismo año había tenido como cliente a Enrique Candela (Ford), en sus 4 últimas apariciones en el TC.

Ocho años y medio después, Diego De Carlo -que no correrá en Concordia por falta de potencia– lo convocó para hacerse cargo de la preparación de su motor de Turismo Carretera. “Es el primer Chevrolet que armo en el TC”, dijo Tártara. Era la única marca con la que no había trabajado, ya que en las últimas 7 fechas de 2012 había sido el motorista del Cherokee de Carlos Okulovich (Torino). La semana pasada Diego (De Carlo) me trajo un motor que se le había roto con el que ya empecé a trabajar. Pero va a llevar un tiempito. No sabemos si lo tendremos listo para Posadas porque dependemos de algunos elementos que nos están faltando y que los proveedores no los tienen”, detalló.

El de De Carlo no es el único motor de Turismo Carretera sobre el que trabaja Tártara. “Me encargaron que de a poquito vaya armando un multiválvulas para un equipo reconocido”, adelantó, aunque por ahora prefiere mantener en reserva el nombre de la escuadra y el piloto.