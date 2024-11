El piloto zarateño Gabriel De Lucca en la clase Old School Master

El pasado fin de semana, la Champion Cup de IAME Series Argentina celebró su Fecha #7 en el kartódromo “Ciudad de Zárate”. Gabriel De Lucca volvió a pista, pero en esta ocasión integrando el plantel de pilotos de la clase Old School Master. El volante de Zárate, quien había completado la etapa regular del certamen en el P2 de la ProAm, se vio obligado al cambio de divisional para el Play Off, ante el escaso parque que determinó la ausencia de esa divisional.

Durante la jornada del domingo, De Lucca compitió en la clasificación, el Sprint y la Final de Old School Master. En la clasificación, se ubicó en P7, y en el Sprint mostró un ritmo destacado. A medida que avanzaba la prueba, alcanzó el P3 en la cuarta vuelta y se mantuvo en disputa hasta terminar en P4.

Ya en la Final, luego de ser insistente en su avance mientras sostenía su protagonismo, un contacto en la octava vuelta lo dejó fuera de competencia, impidiéndole completar la carrera, desperdiciando todo el esfuerzo del fin de semana.

Reflejando sus impresiones del evento, De Lucca expresó: “El balance del fin de semana no fue bueno. Al no haber pilotos para que corra la ProAm, tendría que haber decidido no correr. Creí que sería bueno correr igual, en esta clase, para poder mantenerme en “ritmo de competencia”, pero las cosas no salieron bien. El nivel de ProAm era mucho más competitivo, nos conocíamos todos. En esta divisional, a pesar de que hay algunos pilotos muy buenos, hubo maniobras impensadas y penalizables. Hay varios pilotos que están haciendo sus primeras experiencias y las cosas se complican. Debería haber sanciones para mejorar el nivel”.

Agradeciendo el apoyo de su entorno, Gabriel expresó: “Quiero agradecer a mis hijos Thiago y Mía, a mi señora, a toda mi familia que siempre está conmigo, a todo el equipo RG Racing Kart, a Rubén Guerra y a Pradecom, CMP, Hormetal, Indumon, Indoor Training y Grupo MZ".

Gabriel De Lucca buscará cerrar de la mejor manera la temporada 2024, analizando las posibilidades de los compromisos que tiene por delante. IAME Series Argentina completará su temporada el 15 de diciembre en el kartódromo de Buenos Aires.

IAME SERIES ARGENTINA 2024 - CHAMPION CUP

Kartódromo "Ciudad de Zárate", Zárate (Buenos Aires)

OLD SCHOOL MASTER

Clasificación: 1. Merlino, Ariel 46,469

Sprint: 1. Parisi, Emiliano, 2. Martínez, Cristian, 3. Bertello, Juan, 4. De Lucca, Gabriel, 5. Alvaro, Oscar, 6. Cortina, Rodrigo, 7. Brown, Nicolás, 8. Cassino, Damián, 9. Rossi, Fernando, 10. Castellani, Agustín, 11. Perez Blanco, Fernando, 12. Sumabil, Lucas, 13. Giraldez, Leonardo, 14. Pérez Blanco, Julián, 15. Consolini, Omar, 16. Pérez, Claudio, 17. Martínez, Marcos, 18. Gallina, Gonzalo, Nc. Merlino, Ariel, Nc. Giacaglia, Gastón, Nc. Bava, Carlos, Sv. Fichera, Javier, Sv. Alcaine, Gonzalo, Sv. Martinez, Cristian, Sv. Gianni, Vittorio.

Final: 1. Martínez, Cristian, 2. Cortina, Rodrigo, 3. Brown, Nicolás, 4. Merlino, Ariel, 5. Castellani, Agustín, 6. Cassino, Damián, 7. Alvaro, Oscar, 8. Giacaglia, Gastón, 9. Rossi, Fernando, 10. Consolini, Omar, 11. Gallina, Gonzalo, 12. Martínez, Marcos, 13. Gianni, Vittorio, Nc. Pérez Blanco, Julián, Nc. Parisi, Emiliano, Nc. De Lucca, Gabriel, Nc. Sumabil, Lucas, Nc. Bertello, Juan, Sv. Fichera, Javier, Sv. Giraldez, Leonardo, Sv. Alcaine, Gonzalo, Sv. Martinez, Cristian, Sv. Bava, Carlos, Ex. Pérez, Claudio, Ex. Perez Blanco, Fernando.

Campeonato General Extraoficial: 1. Cassino, Damián 170 - 2v, 2. Castellani, Agustín 152, 3. Parisi, Emiliano 139 - 1v, 4. Cortina, Rodrigo 131, 5. Alvaro, Oscar 116, 6. Fichera, Javier 114 - 1v, 7. Giacaglia, Gastón 111, 8. Bertello, Juan 106 - 1v, 9. Brown, Nicolás 105, 10. Martínez, Marcos 105, 11. Bava, Carlos 104, 12. Giraldez, Leonardo 101, 13. Pérez, Claudio 98, 14. Sumabil, Lucas 94, 15. Silvestro, Francisco 89, 16. Merlino, Ariel 84, 17. Pérez Blanco, Julián 71, 18. Consolini, Omar 69 - 1v, 19. Rossi, Fernando 64, 20. Perez Blanco, Fernando 52, 21. Barcala, Martín 49, 22. Rodríguez, Martín 49, 23. Martinez, Cristian 42, 24. Assat, Emir 41, 25. Martínez, Cristian 35 - 1v, 26. Lawler, Nicolás 27, 27. González, Matías 26, 28. Alcaine, Gonzalo 17, 29. Silitti, David 17, 30. Gianni, Vittorio 15, 31. De Lucca, Gabriel 15, 32. Lastra, Tomás 15, 33. Bross, Gabriel 13, 34. Gallina, Gonzalo 11, 35. Moraña, Matías 10, 36. Galasso, Lucas 8, 37. De Sosa, Ricardo 6, 38. Brown, Hernán 6, 39. Parisi, Cristian 6, 40. Degregori, Lucas 5.

Copa de Oro Extraoficial: 1. Cassino, Damián 61, 2. Cortina, Rodrigo 55, 3. Alvaro, Oscar 53, 4. Parisi, Emiliano 51, 5. Castellani, Agustín 51, 6. Giacaglia, Gastón 43, 7. Martínez, Marcos 40, 8. Fichera, Javier 38, 9. Bava, Carlos 36, 10. Giraldez, Leonardo 36.

Copa de Plata Extraoficial: 1. Brown, Nicolás 56, 2. Bertello, Juan 43, 3. Merlino, Ariel 43, 4. Rossi, Fernando 42, 5. Perez Blanco, Fernando 38, 6. Sumabil, Lucas 37, 7. Pérez Blanco, Julián 36, 8. Pérez, Claudio 36, 9. Martínez, Cristian 35, 10. Assat, Emir 30, 11. Silvestro, Francisco 30, 12. Consolini, Omar 29, 13. Barcala, Martín 26, 14. Rodríguez, Martín 25, 15. Lawler, Nicolás 20, 16. Silitti, David 20, 17. De Lucca, Gabriel 15, 18. Alcaine, Gonzalo 15, 19. González, Matías 15, 20. Martinez, Cristian 15, 21. Gianni, Vittorio 13, 22. Gallina, Gonzalo 11, 23. Lastra, Tomás 10, 24. De Sosa, Ricardo 5, 25. Bross, Gabriel 5, 26. Galasso, Lucas 5, 27. Degregori, Lucas 5, 28. Brown, Hernán 5, 29. Moraña, Matías 5, 30. Parisi, Cristian 5.