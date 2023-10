El Municipio de Campana agasajó a los medallistas de los Juegos Bonaerenses

El Intendente compartió un desayuno en el Salón Blanco del HCD donde felicitó a los jóvenes. “Más allá de los resultados, que fueron muy buenos, estamos muy felices por la forma en que representaron a la ciudad”, expresó.

Campana tuvo un gran desempeño en las Finales de los Juegos Bonaerenses 2023, cosechando un total de 20 medallas en distintas disciplinas. Y para celebrarlo, el intendente Sebastián Abella compartió un desayuno con los deportistas que se subieron al podio en Mar del Plata.

El agasajo se llevó adelante en el Salón Blanco del Concejo Deliberante y contó también con la presencia de la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Elisa Abella, y el director de Deportes, Matías Lugo.

Allí, el jefe comunal conoció de primera mano las experiencias que atravesaron los jóvenes durante la competencia.

“Los quiero felicitar por el esfuerzo y el compromiso que tuvieron para poder llegar a las Finales y coronarlo luego con una medalla. Pero más allá de los resultados, que fueron muy valorables, estamos muy felices por la forma en que representaron a la ciudad”, expresó el jefe comunal.

También resaltó “el gran trabajo de todo el equipo de la Dirección de Deportes” para que los deportistas pudieran disfrutar de la competencia y se sintieran “acompañados en todo momento”.

Por su parte, Elisa Abella remarcó: “Son un gran orgullo para el Municipio y todos los campanenses por cómo nos representaron en los Juegos Bonaerenses. Y una demostración de que con dedicación y constancia se pueden alcanzar grandes resultados”.

Las finales de la edición 2023 se desarrollaron del 15 al 20 de septiembre en Mar del Plata y Campana presentó una delegación récord, con representación en 29 disciplinas diferentes.

Finalmente, obtuvo 20 medallas en total: 4 de oro, 6 de plata y 10 de bronce. Los ganadores fueron:

ORO: Joaquín Aquino y Ciro Morice (Beach Volley Sub 14); Pablo Girola (Skate Sub 18); Carla Nani (Canotaje - Slalom Sub 14); y Mía Campos (Lucha Olímpica, hasta 51kg).

PLATA: Mateo Canzian (Golf Sub 18); Matías Ávalos (Lanzamiento de Martillo Sub 14); Sofía Carmona (Salto Triple Sub 18); Simón Cáffaro (Salto en Largo Sub 18); Lola Medone (Patín Artístico); y Sol Pacheco (Lanzamiento de Jabalina Sub 16)

BRONCE: Alexis Martra y Fabricio Gómez (Beach Volley Sub 16); Colegio Dante Alighieri (Handball Escolar Sub 18); Joaquín Lezama (Tenis de Mesa PCD Sub 18); Sofía Larrosa en Taekwondo (Sub 14, hasta 37kg); Solana Pereyra (Taekwondo Sub 14, hasta 51kg); Germán Torres (100 metros PCD, categoría motor 45/46); Tamara Conti (100 metros con vallas Sub 18); Juan Cruz Ramallo (Lanzamiento de Bala Sub 14); Julián Furchi (Lanzamiento de Bala Sub 16); y Agustina Díaz (Salto en Largo Sub 16).