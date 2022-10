También fueron reconocidos sus entrenadores. Y hubo un agradecimiento especial a todos aquellos que formaron parte del equipo del Municipio que acompañó a los deportistas de nuestra ciudad en Mar del Plata.

Este martes, el intendente Sebastián Abella encabezó el agasajo que el Municipio le brindó a los deportistas de la ciudad que obtuvieron medallas en las Finales de los Juegos Bonaerenses 2022.

El encuentro se realizó en el Centro Educativo Municipal (CEM) y constó de un desayuno del que también participaron los entrenadores de los deportistas, la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Elisa Abella; la subsecretaria Nancy Bianchi; el director de Deportes, Matías Lugo; y el subdirector, Martín Aquino.

Así, el jefe comunal conoció de primera mano las experiencias y vivencias que atravesaron deportistas y entrenadores durante la semana de competencias en Mar del Plata.

“Siempre es un placer compartir con ellos la alegría por haber participado de una competencia tan importante y significativa como los Juegos Bonaerenses”, señaló Abella.

“Y más allá de las medallas que obtuvieron, siempre destaco la dedicación y el compromiso con el que afrontan el deporte y el excelente comportamiento que han tenido en Mar del Plata”, agregó.

A su vez, el intendente resaltó especialmente “el gran trabajo de todo el equipo de la Dirección de Deportes del Municipio” para que los deportistas pudieran disfrutar de las Finales de la mejor manera.

Y en ese marco también entregó diplomas de agradecimiento a quienes integraron el equipo de trabajo en Mar del Plata, incluyendo a delegados, choferes y enfermeras.

Este año, Campana culminó las Finales con 2 medallas de oro, 14 de plata y 9 de bronce. Estas 25 preseas igualan la cantidad récord alcanzada en 2021.

El detalle de las medallas conquistadas por Campana en la edición 2022 de los Juegos Bonaerenses es el siguiente:

ORO (2): Angelina Muga (100 metros con vallas Sub 16) y Leonel Imboden (Lucha Libre hasta 53 kilogramos).

PLATA (14): Alexis Martra y Julián Gotta (Beach Volley Sub 16), Colegio Dante Alighieri (Handball Escolar Sub 14 masculino), Germán Torres (100 metros +17 años PCD motor, categoría 46), Chiara Alfonso (Lucha, categoría Libre hasta 53 kg), Ulises Qualia (Natación, 50 metros libres Universitario), Maximiliano Priegue (Golf Sub 18), Dylan Viera (Taekwondo Sub 14 hasta 33 kg), Manuel Vilela (Lanzamiento de Jabalina Sub 14), Franco Rondán (Lanzamiento de Jabalina Sub 16), Paloma Agustina Díaz (Salto en Largo Sub 16), Martina Motroni (100 metros Sub 16), Julieta Rodríguez (Lanzamiento de Bala Sub 18), Sofía Carmona (Salto Triple Sub 18) y Simón Cáffaro (110 metros con vallas Sub 18).

BRONCE (9): Solana Pereyra (Taekwondo, hasta 43kg), Lola Torres (Salto Triple Sub 16), Félix Arredondo (Lanzamiento de Disco Sub 16), Ulice Villalba (Salto Triple Sub 1, Enzo Peña (Salto en Alto Sub 1, Florencia Andrada (100 metros con vallas Sub 1, Iara López, Malena Rodríguez, Sofía Carmona y Florencia Andrada (posta femenina 4x100 Sub 1, Brian Giménez (Salto en Largo PCD Visual, categoría 11) y Lola Herrera (Solista Vocal Sub 15).