Por Rodrigo González Miranda… Despues de patinar en irnos hasta un Panamericano con Morena Zapata, volvimos al verde césped y nos encontramos con Hernan Villarreal, técnico de los planteles femeninos del club Deportivo Mitre de Zárate.

-Hernán no hay actividad y parece que no lo habrá por este año. ¿Esperas que esto se levante o estas planificando para el 2021 para armar nuevamente el equipo?

-Hola Rodrigo, me hubiera gustado haber arrancado pero bueno con esta pandemia sería lo mejor arrancar con todo el año que viene y armar un equipo competitivo con las chicas.

-¿Hablas con las chicas diariamente, planificaste trabajos físicos para que estén en forma?

-Si con las chicas casi todos los día hablamos por un grupo de WhatsApp que tenemos y la mayoría está haciendo actividad física en sus casas. Se están preparando para cuando volvamos a las prácticas.

-A lo largo de los torneos jugados, ¿viste o hablaste con alguna jugadora para reforzar el plantel o vas a ver una vez que arranque la actividad?

-La verdad que tengo un muy buen grupo de jugadoras, ya hace cuatro años que mantengo el equipo me va muy bien con el plantel. Me gustaría sumar algunas chicas más, pero tengo jugadoras para pelear los campeonatos.

-En lo que respecta al Club, ¿de que manera apoyan el plantel?, ¿la Comisión les facilita el trabajo diario?

-El club Mitre me apoya en todo lo que hago por el equipo, me junto con los directivos y hablamos mucho de las chicas. Están muy conformes, me apoyan y me dan consejos.

-¿Qué esperas para el futuro y qué mensaje les dejas a las chicas que todavía no se animaron al fútbol?

-Para el futuro me gustaría seguir enseñándole a las chicas y si hay algunas posibilidad de llevarlas a probar a algún club de AFA, como cuando fuimos a Huracán y quedaron muy conformes. Y a las chicas que todavía no se animaron, que se animen a probar que les va a gustar, que no tengan vergüenza.