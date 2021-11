Por Javier Rubinstein... Clasificó 385º entre más de 1.700 atletas que participaron de este desafío extremo en el caribe mexicano. Tardó 10 horas y 15 minutos en hacer 3.800 metros de natación en el mar, 180 kilómetros de ciclismo y 42 de pedestrismo.

Pasó un nuevo triatlón de elite para el atleta escobarense Oscar Giroto (54), que el último domingo compitió en Cozumel (México), donde se llevó a cabo un Ironman con distancias de 3.800 metros de natación en el mar, 180 kilómetros de ciclismo y 42 de pedestrismo en esta hermosa isla del caribe, a 60 kilómetros de Cancún.

Giroto pudo cumplir el desafío y completó el exigente trazado en 10 horas, 15 minutos y 32 segundos, ocupando el puesto 30º de su categoría (50-54 años). Además, salió 337º entre los hombres y 385º en la clasificación general, entre 1.750 competidores. Sus parciales fueron: 56’21’’en nado, 5h18’ en bicicleta y 3h48’en trote.

“Estoy contento por la marca que hice, siempre pretendo menos, pero se me fue un poco. Venía con los tiempos esperado en el agua y la bici (tres vueltas a la isla), pero estaba medio engripado y eso me jugó en contra en la maratón, donde se siente más el calor y el esfuerzo acumulado. Ahí me di cuenta de que el cuerpo no respondía de la misma manera”, le contó Giroto a El Día de Escobar y El Deportivo Web.

“Mi expectativa era estar dentro de los primeros diez en mi categoría, donde éramos 269, pero quedé 30º. Igual estoy conforme. Hubo cinco que hicieron menos de 9 horas, una locura, muy difícil de competirles. Los europeos marcan la diferencia en ciclismo”, sostuvo.

Este fue el tercer Ironman de Cozumel para el escobarense. El primero fue hace 8 años y había tardado más de 11 horas; el otro fue en 2017, donde abandonó después de la bici por problemas estomacales. “Esta vez estuve mejor y quedé recontra conforme, feliz”, confesó.

El ganador del triatlón fue el noruego Kristian Blummenfelt, que venía de ser campeón olímpico y marcó un tiempo de 7h21’12’’, récord absoluto en la historia de los Ironman. Entre las mujeres corrió la argentina Romina Palacio y salió 7º en la elite femenina con un registro de 8h57’20’’.