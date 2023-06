El equipo femenino de rugby del Club Ciudad disputó un amistoso ante UNLP

Como locales, las Tricolores se impusieron tanto en el partido de Seven como en el de modalidad Ten. Así se preparan para la tercera fecha del Circuito femenino de la URBA.

El equipo femenino de rugby del Club Ciudad de Campana recibió el pasado domingo la visita de Universidad Nacional de La Plata (UNLP), conjunto ante el que desarrolló un encuentro amistoso que se dividió en dos partes: un primer partido en modalidad Seven y un segundo en modalidad Ten.

En el primer cotejo, el CCC venció 22-17 gracias a los tries de Magalí Fernández (2), Victoria Peñalva y Eliana García. Y en el segundo match de la tarde se impuso por 10-5 con tries de Sofía Infante y Magalí Fernández, en lo que fue el primer amistoso de las Tricolores en modalidad 10 vs 10.

Las jugadoras que participaron de este amistoso fueron: Ayelén Andrada, Sofía Pérez, Abigail Carmona, Magalí Fernández, Constanza Metralle, Sofía Infante, Victoria Peñalva, Eliana García, Florencia Suárez, Camila Olivera, Ailín Giménez, Carla De Sautu, Isabella Infante y Maia Rambaud.

“Fue otra jornada muy positiva, porque seguimos sumando experiencia, mejorando en el juego y consolidando el grupo”, señaló Daniel Mentasti, quien entrena a las chicas con la colaboración de Daniel Tenembaum.

De esta manera, además, las Tricolores continúan con su preparación para la tercera fecha del Circuito femenino de Seven de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), jornada que se desarrollará el próximo domingo 25 de junio.

Mientras tanto, continúan con sus entrenamientos los lunes y martes de 14.30 a 16.00; los jueves de 19 a 20.30; y los sábados de 10.30 a 12.00.

Las interesadas en practicar la disciplina pueden contactarse con el entrenador al WApp 11-6463-7337 para más información.