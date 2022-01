Después de un 2021 cargado de medallas y grandes logros, los atletas Tricolores comenzaron a preparar un nuevo año de competencias.

A pesar de las turbulencias que generó (y sigue generando) la pandemia de coronavirus, el equipo de Atletismo del Club Ciudad de Campana tuvo un 2021 muy intenso y que le dejó un balance altamente positivo en materia de resultados, medallas y logros.

Con ese envión ya comenzaron la pretemporada de cara a un nuevo año de competencias: desde el 3 de enero, los atletas mayores de 16 años entrenan con vistas a lo que vendrá, buscando mejorar marcas y actuaciones.

Esta pretemporada cuenta con la coordinación del reconocido entrenador Diego Marquine y la asistencia de los profesores Juan Martín Marquine, Yamila Benítez y Juan Fernando Parodi.

Durante 2021, la actividad que se desarrolla en el CCC registró 140 atletas de todas las edades, desde la Escuelita (Sub 8 es la menor de las categorías) hasta el grupo de atletas Máster.

Así, el Club Ciudad tuvo representación en las competencias más importantes del país: dijo presente en Resistencia, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y Concepción del Uruguay, entre otras ciudades.

Además, también participó de torneos y eventos realizados en diferentes localidades de la región como General Rodríguez, San Andrés de Giles, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate.

En cuanto a resultados, en los Campeonatos Provinciales Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23 y de Mayores, los Tricolores cosecharon un total de 58 medallas: 18 de oro, 19 de plata y 21 de bronce.

Con esos logros, además, el CCC tuvo 25 representantes en Campeonatos Nacionales (que incluye también a los Máster), donde logró 17 preseas en total: 8 de oro, 6 de plata y 3 de bronce.

Y dos de las perlas que dejó el balance del año 2021 del atletismo del Club Ciudad fueron las convocatorias a la Selección Argentina de Julieta Rodríguez (Sub 18) y Aaron Retamar (Sub 20) y la brillante actuación que redondearon quienes clasificaron a las Finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, donde el CCC sumó 15 medallas (7 de oro, 2 de plata y 6 de bronce).

Ahora, con ese balance ya en el archivo, pero con la ilusión de seguir superándose, los atletas Tricolores ya pusieron en marcha una nueva pretemporada para llegar de la mejor manera a las competencias que afrontarán en este 2022.