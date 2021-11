Con Emanuel Bilbao y Germán Díaz a la cabeza, el plantel del Viola realizó su descargo luego de las recriminaciones recibidas tras el partido frente a Barracas Central.

Pese a que Barracas perdió la gran final ante Tigre por el ascenso a la máxima divisional del fútbol argentino, en Campana aún continúan las secuelas del duelo entre el Viola y el Barraqueño, que dejó muchas suspicacias y acusaciones cruzadas hacia varios jugadores del club campanense.

En ese contexto, el plantel emitió su descargo. En representación de todos los futbolistas, Emanuel Bilbao (arquero) y Germán Díaz (mediocampista) alzaron la voz y se defendieron de las acusaciones recibidas.

“Salimos a desmentir todos los dichos que han salido a lo largo de esta semana. Como equipo salimos a ganar el partido como lo hicimos durante todo el torneo, y sabíamos que el partido iba a ser difícil tanto dentro como fuera de la cancha por todo lo que se estuvo especulando y hablando en la semana previa”, comentó el golero del Viola.

Por su parte, Germán Díaz agregó: “Hay muchas personas diciendo barbaridades de nosotros, varios compañeros fueron amenazados de muerte. Si el resultado del partido hubiese sido favorable para nosotros, no estaríamos pasando por esta situación, no se estarían manchando nuestros nombres, el nombre del club y no se estaría opacando la segunda ronda que hicimos”.

https://www.soloascenso.com.ar/