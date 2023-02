Villa Dálmine recibió un duro cachetazo al caer goleado ante Chacarita Juniors por 3 a 0 en Villa Maipú. El Viola tuvo dos chances claras por intermedio de Caramuto y Pérez cuando el partido estaba igualado sin goles, pero falló en la definición y lo terminó pagando caro. El Funebrero no desaprovechó la primera que tuvo y abrió el marcador por intermedio de Caro Torres en el primer tiempo. Luego, en el complemento, Cuello y Gómez ampliaron el marcador y dejaron al violeta con las manos vacías.

En la tarde de este sábado, Villa Dálmine se presentaba en Villa Maipú para intentar mejorar la imagen dejada siete días atrás en el debut ante Mitre, donde no pudo salir del cero. En esta oportunidad, el DT José María Martínez hizo un solo cambio respecto de aquel partido, poniendo desde el arranque a Caramuto por izquierda y pasando a Groba a la derecha.

El inicio del partido fue parejo, pero con el correr de los minutos Villa Dálmine mostró una leve superioridad y pudo generar dos chances muy claras. A los 19' una buena jugada entre Molina y Caramuto terminó con éste último solo dentro del area pero su remate se fue alto. Y a los 27', tras un desborde de Groba por la derecha, se la atajó el arquero y en el rebote le quedó servida a Renso Pérez, pero su remate no llegó al gol ya que Zanini se interpuso en la línea.

Dos minutos más tarde llegó el quiebre del partido. Tras un tiro libre, Blanco exigió a Sosa que rechazó la pelota hacia arriba y cuando cayó al área chica, Caro Torres la empujó a las redes. A partir de ahí empezó el desconcierto del Viola, que perdió el mediocampo y antes del cierre de esa etapa podría haber sufrido el segundo.

El complemento fue todo del dueño de casa. A los 8' estiró la ventaja luego de una pelota perdida por Gargiulo en el medio y un mal cierre de Rosso para que Cuello aproveche el regalo. El segundo gol terminó de derrumbar al violeta y agrandó a un Chacarita que empezó a tocar, lucirse y adueñarse por completo de las acciones del partido. Y a los 31' el tercero y definitivo llegó por una jugada en la que participaron dos jugadores recién ingresados. Rasic se la bajó de cabeza a Gómez que desde la medialuna del área sacó un fuerte remate que se coló al lado del palo izquierdo de Sosa.

En los últimos minutos, Dálmine pudo haber descontado en una chance que Correa le ganó el mano a mano a Olivera o con un tiro libre de Molina que se fue apenas alto. Pero ya era muy tarde y hubiese servido solo para la estadística. El Viola no aprovechó las que tuvo en su mejor momento y cuando recibió el primer golpe ya no supo cómo reponerse. Entonces, no le queda otra opción que trabajar en la semana para corregir errores y buscar variantes en un equipo que ha demostrado muy poco en estos primeros 180 minutos del torneo.

http://www.elviola.com.ar/