Villa Dálmine perdió 3-1 contra Barracas Central y se despidió del torneo de la Primera Nacional. Este resultado le permitió al Guapo ganar su zona y acceder a la final por el primer ascenso contra Tigre pero surgieron las suspicacias.

En relación a lo sucedido, el entrenador Marcelo Franchini dijo, “fue un partido difícil, donde tuvimos opciones de gol que no pudimos capitalizar. Por momentos tuvimos manejo de pelota, pero fuimos superadores en zona de finalización. Nos equivocamos y lo pagamos caro”.

Además recogió el guante sobre las supuestas suspicacias y defendió a sus dirigidos: “durante la semana se hablaron muchas cosas negativas desde todos lados y lo que más me duele es que se puso en tela de juicio nuestra honestidad. Siempre fuimos al frente, con errores y virtudes. Tuvimos una excelente segunda rueda y me molesta que por terceros arruinen lo que vinimos haciendo durante la finalización del torneo. Hubo una presión extra, era un partido que donde te equivocabas lo pagabas muy caro”.

Por otra parte, Franchini se expresó sobre la actitud del arquero Maximiliano Gagliardo y la actuación del árbitro Pablo Dóvalo: “estuvo muy mal Gagliardo, eso es incitar a la violencia, tendría que haber sido expulsado. Con respecto al arbitraje no soy de hablar sobre ellos pero en el resultado no influyó, solamente hubo fallos mínimos en los que no estuve de acuerdo”.

