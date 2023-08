Defensores no pudo doblegar a Chicago y empató en Villa Fox, por Julián Eboli

El partido arrancó con un vértigo tremendo, con un esquema súper ofensivo en las formaciones iniciales de ambos bandos; pero finalmente el cotejo fue de trámite parejo y Defensores Unidos y Nueva Chicago empataron sin goles en Zarate. De esta forma, el conjunto de Santiago Davio corta la racha de dos derrotas consecutivas y vuelve a sumar en pos de su primer objetivo que es mantenerse en la categoría, donde inmediatamente se ganó su lugar y es respetado por los rivales en un campeonato muy parejo.

Es verdad que la ausencia de su máxima figura Javier Velázquez (que los médicos evaluarán si estará la próxima fecha) y la partida de Martín Giménez a Quilmes; le quitan un potencial de gol importante al equipo; amén del incansable sacrificio que hacen sus reemplazantes (Toloza, Osuna y Lonardi) que no se les está dando el gol y hace 3 partidos que CADU no puede convertir. Pero por otro lado, CADU tiene una solidez defensiva encolumnada en sus dos pilares Damián Zadel y Facundo Laumann, que hace que por otro lado sean una de las vallas menos vencidas del Nacional B.

En el primer tiempo, los de Mataderos plantearon una línea de 3 con el fin de lograr una victoria que los deje bien posicionados en el Torneo; pero la entrega de CADU y los desbordes de Maximiliano Ortigoza y la proyección de Mauro Alarcón hizo que el visitante poco a poco replegara su líneas y la mayoría del tiempo la disputa se trasladaba a la mitad de cancha.

Lo tuvo primero Nicolás Toloza con un cabezazo que no llegó con la fuerza suficiente para exigir más al 1 Daniel Monllor. Luego, respondió Chicago ante una mala salida de CADU y un remate potentísimo de Esteban Obregón, sacudió el palo de Fabricio Henricot que no podía llegar ante semejante bombazo. Luego, en una jugada preparada de tiro libre, Facundo Laumann no pudo agarrarla bien de lleno en el borde del área para poder abrir el marcador.

En el segundo tiempo, ambos técnicos probaron diferentes variantes y fue más friccionado y hubo gran cantidad de amonestados: Maximiliano Ortigoza, Leonardo López, Esteban Obregón, Lautaro Osuna, Matías Nizzo, Franco Lonardi y Brayam Sosa. Y el árbitro Pablo Giménez, de muy buen arbitraje y siguiendo de cerca las jugadas; podría haber expulsado a algún jugador que se le fue la pierna de más, sobre todo la jugada de Lonardi que se le fue larga ante una contra inmejorable para el celeste, que desde la cabina de trasmisión la vimos como anaranjada.

Luego hubo dos manos polémicas, una en cada área, pero no pudimos divisar si fueron penales, pero le damos la derecha al juez que estuvo en todo momento, al lado de las acciones. CADU fue más incisivo y si fuera boxeo hubiese ganado el match por puntos, pero en los últimos tramos el Torito de Mataderos se venía ante el cansancio de un CADU que corre y deja todo en la cancha.

En conferencia de prensa, el ayudante de campo Sebastián Farías, destacó la actitud y la confianza del equipo, que siempre se sacrifica se ordena e intenta jugar. Con respecto a la falta de gol comentó: “que hay que estar tranquilo y ya se le va a dar y que laburan con todo en la semana para eso”.

Por su parte Ortigoza destacó que estamos fallando en el gol y que a veces erramos los centros, pero trabajamos para revertir esto y seguir sumando. En tanto, Damián Zadel, la figura del encuentro por su prestancia y contagio, junto al central de Chicago, José Tomino; sostuvo que: “tratamos de empujar desde atrás, de romper más adelante y adelantar la líneas para que los carrileros no hagan tanto recorrido ante un rival de jerarquía y que no tengan que correr 100 metros. El punto suma y creo que hicimos bien las cosas y todo punto que saquemos es importantísimo de acá al final”.

Como siempre, todos los comentarios y el análisis más completo lo podrán seguir los lunes a las 19 horas desde el Facebook o la fanpage de “Con La Voz en el Estadio”, con la participación de “Larry” Leguiza, “Pepe”Bogliani, Julián Eboli y Luis María Casado; para “Con La Voz del Estadio Producciones “y Radio Estación Zarate, donde seguimos todo el quehacer del club del barrio de Villa Fox.

El próximo partido deberá visitar a San Martin de Tucumán, el miércoles 21:30 luego de las elecciones y el siguiente, con día a confirmar recibirá a Temperley. Restan aún 10 fechas para la finalización del torneo y si bien por estas horas está fuera del Reducido; el equipo de Villa Fox sabe que sumando un par de partidos seguidos, se mete de lleno a jugarse el Ascenso; tal como pasó el año pasado y metió ese salto que lo depositó en las puertas de la máxima categoría del fútbol argentino.