De local, acarició la victoria

Gabriel De Lucca se lució de ‘local’. En la Fecha #5 de IAME, fue candidato desde el comienzo. El zarateño lideró con férrea defensa en su Final. El mano a mano en la última vuelta le dejó un sabor amargo, pero el derecho al segundo escalón del podio. En este evento especial, invitó a Gastón Amboade para integrar su binomino.

El kartódromo “Ciudad de Zárate” fue el escenario de la Fecha #5 de la Champion Cup de IAME Series Argentina. En este evento especial con pilotos invitados, Gabriel De Lucca convocó para que lo acompañe a formar dupla, a Gastón Amboade. El experimentado binomio compitió en la clase ProAm, el último fin de semana.

Luego de los promisorios preparativos para este compromiso en días anteriores, De Lucca abrió la jornada del sábado con un alentador registro que lo ubicó en el 3° cajón de la grilla de partida para la manga de pilotos titulares. En esta competencia consiguió un firme desarrollo que le otorgó la victoria en el parcial.

“Todo comenzó el miércoles cuando vinimos con Gastón a probar. No nos sacamos diferencias, los dos fuimos muy rápidos. Cuando uno empieza bien todo se simplifica, porque están los ánimos altos. Clasifiqué a ciegas porque perdí los datos de la computadora, y no podía ir viendo ni la temperatura ni los tiempos. Fue una clasificación muy cerrada. Después pude hacer una muy buena carrera. Tengo un equipo que me apoya, un mecánico que es de fierro, a Bubu con su locura y todos sus conocimientos que me proporciona para estar arriba”, aseguró De Lucca luego de la victoria en su carrera.

Amboade, por su parte, logró el 4° registro clasificatorio y consiguió cerrar en el trío de punta la manga para invitados del sábado. A él también le correspondió la apertura del domingo, en su Final. Luego de un inicio con sobresaltos, logró recomponerse para completar la carrera decisiva de ‘Invitados’, en el P4.

Llegado el turno de la Final de Titulares, De Lucca tomó la delantera con su escolta prendido a los escapes. Así transitó gran parte de la etapa. El dúo que lideraba el zarateño se escapó del resto de los competidores y todo hacía presumir que el desenlace sería en un atractivo ‘mano a mano’, por la victoria. En la intensidad de los giros finales, los sobrepasos se sucedieron curva a curva. En un electrizante cierre, la línea de sentencia recibió al volante zarateño emparejado con su rival, pero una escasa diferencia con él (73 milésimas), le quitó el triunfo que había preparado desde el inicio del fin de semana.

Sabiendo que había hecho un gran trabajo en esta carrera, pero lamentando que se le escurra el triunfo en los tramos finales, Gabriel contó: “Estuve en la punta toda la Final, pero faltando dos vueltas, Guido (Elustondo) me pasó. Esperé el momento e hice lo mismo que ayer, me tiré en la primera curva sabiendo que yo freno más adentro. Me tiré muy cómodo, pero no pude aguantar la posición porque tenía que cuerdear y el karting se movía mucho. Por momentos el chasis se iba de cola en algunos lugares. Me quedé con bronca porque venía a ganar de local, pero al final no lo conseguí”.

Luego rescató los aspectos altamente positivos de este compromiso: “Igualmente fue un muy buen fin de semana. Por suerte no me bajé del podio, sumé buenos puntos con el 2° puesto. También sumó bien Gastón, mi invitado. Estoy contento con eso y con el equipo. Nos escapamos muchísimo, tuvimos un ritmo excelente, pero no nos alcanzó para que me quedara con mi primera victoria en una Final. Es lo único que lamento”.

Cerrando sus comentarios, Gabriel mencionó a quienes lo apoyan: “Quiero agradecer principalmente a Gastón Amboade por correr como mi invitado en esta carrera, a mis hijos Thiago y Mía, a mi señora, a toda mi familia que siempre está conmigo, a todo el equipo RG Racing Kart, y a Pradecom, CMP, Hormetal, Indumon, Indoor Training y Grupo MZ".

Con los puntos acumulados en esta presentación, Gabriel De Lucca se posiciona en el P6 de la clase ProAm con un total de 151 unidades. El próximo compromiso será en el kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, el fin de semana del 21 y 22 de septiembre.

Ph.: © Juan P. Casella