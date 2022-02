El Viola visitará a Atlético Rafaela en busca de su primer éxito en el campeonato. Marcelo Franchini hará modificaciones obligadas en el equipo titular.

Luego de la derrota en el debut ante Brown de Madryn, el conjunto de Campana tiene la obligación de recuperarse fuera de su casa. Este domingo el elenco dirigido por Marcelo Franchini visitará a Atlético Rafaela, que en el estreno cayó por la mínima diferencia ante Belgrano en Barrio Alberdi.

En ese contexto, el Viola tendrá que elevar su rendimiento y dejar atrás una imagen irregular en cuanto al rendimiento y funcionamiento colectivo. El compromiso ante la Crema dará inicio a las 19 y contará con el arbitraje de Nelson Sosa.

Para este encuentro el entrenador no podrá contar con Federico Mazur (expulsado) ni con Diego Martínez (sufrió un desgarro). En lugar del ex Chacarita radica la duda entre Braian Camisassa o Rafael Sangiovani, mientras que en lugar del ex Nueva Chicago haría lo propio Lucas Amud. Además, Lautaro Diaz, recuperado de la lesión que lo marginó del debut del equipo, ocuparía el lugar de Francisco Nouet.

En consecuencia, Villa Dálmine formaría con: Germán Montoya; Camisassa o Sangiovani, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Lucas Amud; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D'Angelo; Lautaro Díaz, Juan Pablo Zárate y Nicolás González.

Además, fueron convocados los siguientes futbolistas: Alan Sosa, Agustín Alberione, Camisassa/Sangiovani, Joaquín Rikemberg, Franco Costantino, Valentín Albano, Francisco Nouet y Federico Haberkorn.

Por último es válido destacar que si bien el torneo recién arranca no hay que descartar que ante un mal resultado frente a la Crema, pueda haber novedades en cuanto a la continuidad del entrenador.