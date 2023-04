Por Germán Rebottaro... Gimnasia le ganó 2-0 al Viola con goles de Chiozza y Cosaro. El conjunto de Campana llegó a los 17 partidos sin conseguir un triunfo de visitante.

Villa Dálmine llegaba al 23 de agosto luego de ganarle a Ferro como local y con la mochila de un año de frustraciones. La última victoria había sido el 27 de marzo pasado. Desde el comienzo, el Violeta mostró errores defensivos y a los 15 minutos los jujeños ya habían avisado en tres oportunidades.

La línea de fondo tenía muchas dificultades para defender los pelotazos frontales y fue así fue como llegó el gol de Chiozza: un saque de arco la pelota superó a Cardozo y Argañaraz, dentro del área, giró antes la mirada de Facundo Gómez para habilitar a Chiozza, que remató entre las piernas de Alan Sosa para firmar el 1-0. La visita no reaccionó nunca y a los 31 minutos, después de que un lateral, picó dos veces en el área y el balón terminó en un córner que derivó en el segundo tras una fallida salida de Sosa.

El Viola no reaccionó nunca. Recién a los 38´ llegó con un centro de Rossi que no pudo conectar Caramuto. En el segundo tiempo tampoco hubo variantes y el equipo se mostró abatido. Los de Mario Gómez regularon el trámite y no aumentaron el marcador por falta de puntería. A falta de 20 para el cierre, Facundo Gómez se fue expulsado por doble amonestación y el descuento nunca asomó en las posibilidades.

En conclusión, la visita cerró una noche para olvidar ya que cometió groseros errores en defensa y nunca insinuó indicios de rebeldía. La falta de respuestas anímicas y futbolísticas expuso las limitaciones de un equipo que de visitante sufre los partidos. A todo esto, se le suman las lesiones que no le permiten acomodar el andamiaje defensivo. Dálmine fue un equipo largo e inconexo que chocó con la carencia de herramientas ante la adversidad.

Para finalizar, la dura derrota suma un capítulo más en las frustraciones como visitante y de cara al futuro deberá pensar en mantener el nivel de local que tendrá como próximo escollo a Quilmes, animador del torneo, por lo que tendrá que levantar la vara de lo que vienen mostrando para cambiar la imagen que dejó en esta jornada.