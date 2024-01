Dálmine cuenta con tres nuevos nombres en su plantel y ya son siete

El Viola acordó las llegadas de tres nuevos jugadores al plantel conducido por Grabinski. Ya son siete las caras nuevas en la entidad de Campana.

En busca de seguir reforzando todas sus líneas, Villa Dálmine concretó el arribo de tres nuevas incorporaciones. El elenco campanense viene de perder la categoría y es por eso que intentará ser uno de los grandes aspirantes a luchar en las posiciones de privilegio de la competencia.

En ese contexto, este jueves se confirmaron más nombres para el plantel del Viola. Uno de ellos es Maximiliano Pollacchi, que en septiembre de 2022 disputó su último encuentro oficial con los colores de Sportivo Las Parejas. Anteriormente vistió los colores del club campanense y también tuvo ciclos en Acassuso y Colegiales.

Por su parte, el que también puso el gancho fue Mariano Puch, lateral de 33 años proveniente de Sarmiento de Resistencia, donde jugó 10 partidos como titular y no marcó goles. Además, el defensor pasó por Chaco For Ever, Flandria, Comunicaciones, Almagro, Los Andes, Atlético Rafaela, Gimnasia de Mendoza, Nueva Chicago, Altanta y Fénix.

En última instancia, otro que arregló condiciones es Juan Manuel Fernández, mediocampista de 28 años que llega proveniente de Comunicaciones (20 encuentros como titular, sin goles). El futbolista también registra pasos por UAI Urquiza y Deportivo Español.

De esta manera, dichos arribos se suman a los de Martín Perafán (Flandria), Javier Arias (Sacachispas), Gastón Bojanich (Temperley), Iván Gauna (Defensores Unidos) y Ezequiel Ramón (Defensores de la Esperanza).