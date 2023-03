Este fin de semana se jugarán los partidos de ida válidos por los cuartos de final de Copa Federación y el único elenco de la Liga Zarateña de Futbol que está clasificado es Central.

El equipo zarateño jugará como local el partido de ida, recibiendo el sábado a las 16:00 a Estrella del Sur.

Sin dudas que será importante para Central sacar un buen resultado en la ida para luego afrontar con algo de tranquilidad la revancha.

Los Cruces de Cuartos

-Central vs Estrella del Sur (Sábado - 16:00).

-Otamendi de Campana vs Matienzo de Ramallo (Domingo - 17:15).

-San Carlos de Capitán Sarmiento vs CUSA de Salto (Domingo - 19:00).

-Argentino de Rojas vs Jorge Newbery de Rojas (Domingo - 21:30).