Por Nicolás Caprara... En un duelo sin precedentes, Puerto Nuevo buscará hacer historia al enfrentar a Estudiantes (LP) en Córdoba. El técnico Toloza aún no confirmó el once inicial.

Este viernes no será un día más para Puerto Nuevo. Los comandados por Franco Toloza disputarán el partido de mayor trascendencia en la historia del club, enfrentando a Estudiantes de La Plata por la primera ronda de la Copa Argentina 2022 en la provincia de Córdoba. El Portuario se encuentra atravesando uno de los momentos más ricos de su historia, disputando el torneo de la Primera C por segunda vez desde que se encuentra afiliado a la AFA, y en la antesala de un partido preponderante ante un rival de la máxima divisional del fútbol argentino.

Independientemente de las marcadas diferencias de jerarquía, infraestructura e historia, los hombres del Portuario afrontan esta oportunidad con la intención de competir y dar el golpe en Córdoba. La tarea no será nada sencilla teniendo en cuenta el rival de fuste que tendrá enfrente, pero la ilusión y el hambre de gloria del humilde club de Campana están intactas.

En búsqueda del batacazo, Puerto Nuevo estrenará una edición especial de su camiseta para medirse ante el Pincharrata este viernes a las 15.10 en el estadio Julio César Villagra (Belgrano de Córdoba). Pablo Echavarría será el árbitro del encuentro por Copa Argentina.

El técnico Franco Toloza podrá contar con los regresos de Santiago Ojeda y Mario Godoy, quienes estuvieron de baja por lesión, y de Gonzalo Pulido, quien viene de cumplir dos fechas de suspensión por el torneo de la Primera C. Si bien Toloza no confirmó la alineación inicial, no sorprendería que tome mayores recaudos ante la jerarquía del rival de turno y modifique el sistema 4-4-2 utilizado hasta el momento.

De esta manera, el once inicial que saldría a disputar el trascendental encuentro ante Estudiantes estaría formado de la siguiente manera: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gian Croci; Enzo Moreno, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Alexander Meza y Gastón Cueto.