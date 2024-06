Continúa el Torneo Abierto de Menores de la AAT en el Club Ciudad de Campana

Las renovadas canchas de la entidad Tricolor son sede del certamen de la Región 8 de la Asociación Argentina de Tenis. Este fin de semana habrá actividad sábado y lunes, con participación de tenistas campanenses.

Con sus renovadas canchas, la mejorada iluminación y su nuevo mobiliario, el Club Ciudad de Campana está siendo sede del Torneo Abierto 10 de Menores de la Región 8 de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El certamen comenzó el primer fin de semana de junio y contó con la destacada visita de Facundo Díaz Acosta (N° 55 del ranking mundial), quien se hizo presente en la institución Tricolor para ver a su hermano Santiago.

Este Torneo Abierto 10 de Menores de la AAT tiene competencia en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 varones y en Sub 12 mujeres.

“Es una gran oportunidad que tiene el club de recibir a muy buenos jugadores de distintas edades y lugares y también es una excelente oportunidad para mostrar sus instalaciones y poder ganarse el derecho a ser sede de otros eventos de la AAT a futuro”, resaltaron desde el Tenis del CCC.

Este fin de semana hay partidos programados el sábado (desde las 8.30) y el lunes (desde las 10.00). Y en la jornada de lunes tendrán acción dos tenistas de la ciudad como Joaquín Da Pian y Pedro Jordan, quienes juegan en Sub 18.

INTERCLUBES

Además, el fin de semana tenístico del CCC tendrá el sábado la presentación de dos equipos en diferentes competencias de interclubes.

A las 10.30, por el campeonato Damas Intermedia +25 de CITenis, el equipo femenino que ya logró el ascenso a Primera disputará los Cuartos de Final frente a Club de Campo Hacoaj.