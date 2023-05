Con grandes resultados, Ciudad de Campana completó la primera fase del Campeonato de Inferiores de la FMV

Como locales, los Caballeros ganaron todos sus partidos ante San Lorenzo. Mientras las Damas hicieron lo propio en su visita a Sinergia.

El pasado fin de semana, las categorías infantiles y juveniles del Club Ciudad de Campana disputaron la última fecha de la Rueda Clasificación del Campeonato de Inferiores de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Y tanto Caballeros como Damas consiguieron grandes resultados, logrando imponerse en cada uno de los partidos disputados.

Por la 7ª fecha del Nivel B de Caballeros, los Tricolores jugaron como locales ante San Lorenzo en una jornada que sacaron adelante con puntaje perfecto, tras imponerse en los seis encuentros.

Los resultados fueron:

• Sub 12: Ciudad de Campana 2 – San Lorenzo 0

• Sub 13: Ciudad de Campana 2 – San Lorenzo 0

• Sub 14: Ciudad de Campana 3 – San Lorenzo 0

• Sub 16: Ciudad de Campana 3 – San Lorenzo 0

• Sub 18: Ciudad de Campana 3 – San Lorenzo 0

• Sub 21: Ciudad de Campana 3 – San Lorenzo 1

Con estos resultados, los chicos acumularon 67 puntos y cerraron como líderes de la Tabla General del Nivel B.

En tanto, por la 7ª fecha del Nivel D2 de Damas, las Tricolores fueron visitantes frente a Sinergia en Pilar, donde también hubo jornada perfecta para el CCC, con seis victorias en seis partidos.

Los resultados por categoría fueron:

• Sub 12: Sinergia 0 – Ciudad de Campana 2

• Sub 13: Sinergia 1 – Ciudad de Campana 2

• Sub 14: Sinergia 1 – Ciudad de Campana 2

• Sub 16: Sinergia 0 – Ciudad de Campana 2

• Sub 18: Sinergia 0 – Ciudad de Campana 2

• Sub 21: Sinergia 0 – Ciudad de Campana 2

Con estos resultados, las chicas acumularon 60 puntos y quedaron en la 2ª posición de la Tabla General del Nivel D2.

Ambas tiras disputarán ahora la Rueda Campeonato de sus respectivos torneos. Y sus próximos compromisos serán el primer fin de semana de junio: el sábado 3, los Caballeros visitarán a Harrods, mientras el domingo 4, las Damas serán locales ante Círculo General Belgrano.