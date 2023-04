Cinco triunfos en Voley para las chicas del Ancla

A lo largo del fin de semana las Divisiones Formativas de voley del Club Náutico Zárate jugaron la 3° fecha del Torneo del Nivel “B” que organiza la Federación Metropolitana. En esta oportunidad las zarateñas jugaron como visitante ante el equipo de MUPOL dónde los elencos dirigidos por Stefanía Rodríguez Schatz, Nerina García y Adrián Mangiantini se impusieron en las categorías Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 16 y Sub 18; perdiendo únicamente en Sub 21.

Con estos triunfos Náutico mantiene un récord de 15 triunfos y 3 derrotas, sumando 27 unidades, mientras que el puntero es Tortuguitas con 29 unidades.

Los Resultados

-Sub 12: MUPOL 0 vs 2 Náutico Zárate

Parciales: 5-25 y 10-25.

-Sub 13: MUPOL 0 vs 2 Náutico Zárate

Parciales: 11-25 y 11-25.

-Sub 14: MUPOL 0 vs 3 Náutico Zárate

Parciales: 11-25, 11-25 y 10-25.

-Sub 16: MUPOL 0 vs 3 Náutico Zárate

Parciales: 19-25, 10-25 y 17-25.

-Sub 18: MUPOL 0 vs 3 Náutico Zárate

Parciales: 9-25, 7-25 y 14-25.

-Sub 21: MUPOL 3 vs 1 Náutico Zárate

Parciales: 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17.