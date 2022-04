El hombre que marcó el gol más importante en la historia de Racing falleció con 76 años. Hizo que la Academia sea el primer equipo argentino campeón del mundo.

“Siempre le voy a deber algo porque para mí fue todo”, con esa frase se puede entender algo de lo que Racing fue para Juan Carlos “Chango” Cárdenas, pero lo que no tiene descripción es lo que significa él para la gente de Racing que, al día de hoy mira con temor aquel golazo al Celtic “por miedo a que la pelota no entre”. Su remate en el Centenario lo volvió leyenda no sólo de la Academia sino del fútbol argentino todo que, de la mano de aquel zapatazo imborrable, conquistó su primera copa intercontinental a nivel clubes.

Cárdenas comenzó su carrera en Unión de Santiago del Estero y en 1962 fue detectado por Racing que, en 1963, lo cedió a préstamo por un año a Nueva Chicago. Pese a la clase que había llamado la atención de quienes lo llevaron a Avellaneda, ni en la cabeza del más optimista se podía vislumbrar que de sus pies la historia del club y del fútbol nacional iban a cambiar para siempre.

En el año 1966 y bajo la conducción de José Pizzuti Racing fue campeón local, para al año siguiente conquistar la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay y luego llegar a lo más alto en las recordadas tres finales ante el Celtic de Escocia. El primer partido fue 1 a 0 en Glasgow, el segundo fue 2 a 1 en Avellaneda (donde marcó uno de los dos goles) y el tercero fue el 4 de noviembre de 1976 en el Estadio Centenario de Uruguay donde dejó un gol de antología que le dio a la Academia su primera y única Copa Intercontinenal.

Su retiro del fútbol fue en 1976 vistiendo los colores de Racing. En 2014 fue nombrado Personalidad Destacada del Deporte por la Legislatura Porteña, y en 2017 fue homenajeado, junto a los otros campeones del equipo de José, a 50 años de la gesta de la Intercontinental.