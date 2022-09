Este sábado, el elenco de Villa Fox no pudo ganar y cayó 2-1 ante Acassuso en Ingeniero Maschwitz. El delantero Javier Velázquez marcó el único gol de los de Zárate.

Por la decimosexta fecha del torneo Clausura de la Primera B, Defensores Unidos enfrentó a Acassuso en el estadio Armenia. El Quemero se impuso 2-1, con un doblete de Federico Sellecchia. Javier Velázquez logró descontar para la visita. El equipo dirigido por Santiago Davio sufrió su segunda caída de forma consecutiva.

En el comienzo del primer tiempo, el CADU arrancó mejor y era quien tenía el dominio de la pelota, mientras que elenco que hizo las veces de local se replegó y buscaba lastimar a su rival saliendo de contra. Y precisamente por esa vía abrió el marcador. A los 6 minutos de juego, Federico Sellecchia le ganó la espalda a Luis Olivera y definió cruzado para poner la primera emoción de la tarde.

A partir de allí, el visitante fue en búsqueda del empate y avisó por intermedio de dos centros. En el primero, Javier Velázquez no pudo controlar, mientras que en el segundo el Negro bajó el balón para la llegada de Martín Giménez, quien remató desviado. Por su parte, el Quemero fue más punzante en ataque y tuvo varias ocasiones para estirar la ventaja.

En el complemento, el local volvió a pegar de entrada. Sellecchia le ganó a una floja respuesta de Facundo Laumann y con un disparo alto estableció el 2-0 parcial. Ya con dos goles abajo, el director técnico Santiago Davio movió el banco de suplentes y dispuso de los ingresos de Juan Cruz Vera Borda y Mateo Escobar, por lo que el Celeste contaba con cuatro futbolistas en ataque para achicar diferencias y meterse nuevamente en partido.

Y finalmente pese a que le costó encontrarle vuelta a la defensa local, el CADU logró llegar al descuento.

Luego de un centro, el Negro Velázquez ganó en las alturas y venció la resistencia del arquero Federico Tursi. Si bien no hizo un buen partido, el visitante podría haber tenido una ocasión inmejorable para llegar al empate. Laumann cayó dentro área, pero el árbitro Américo Monsalvo, quien no tuvo una buena tarea, no sancionó penal y cobró infracción del marcador central.

De esta forma, Defensores Unidos sufrió su segunda derrota de manera consecutiva y ahora deberá enfocarse en el Reducido, donde buscará el ascenso a la Primera Nacional.

Antes de esa competencia, cerrará el torneo Clausura ante Argentino de Quilmes.