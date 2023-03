Este domingo 2 de abril se realizará la primera Regata Aventura en kayak en el Campana Boat Club. Será un recorrido de 10 KM con la participación de distintas categorías.

Es una regata en kayak que lleva la denominación de Aventura porque, cómo explica su organizador, Martín Nobúa, “se corre en algunas modalidades que son distintas a los torneos de tipo olímpico. Si bien hay algunos botes que coinciden, hay otros que no: es una regata que tiene unos 10 km aproximadamente de distancia, saliendo del CBC y volviendo a terminar en el CBC. Hay botes de travesía que están incluidos, que no son botes olímpicos, no están en un calendario olímpico. Y también hay algunos botes que dan la medida de bote olímpico, pero están restringidos para emparejar un poco las condiciones de navegación. Nosotros, al ponerle aventura lo que hacemos es abrir distintas categorías de kayaks para que pueda participar un rango más amplio de gente.”

Esta competencia se desarrollará por fuera del calendario oficial de la Federación y la idea es que este tipo de regatas, que abarca más cantidad de botes, más cantidad de kayaks, pueda establecerse como un calendario paralelo, que es más recreativo, pero tiene un fin competitivo también.

La regata, estará dividida en diferentes categorías: por edad y por tipos de botes. Habrá premiaciones para los botes dobles, para los botes simples, para las travesías y también premios por edades.

La inscripción es individual y se pueden encontrar en la página del Campana Boat Club y en el Instagram del club los links para inscribirse.

La actividad tiene un Instagram que es http://@canotajeCBC y ahí también se encuentra el link para la inscripción, que es sólo online porque eso facilita el tema de registrar datos, todas las cuestiones administrativas y la contratación de los seguros que son obligatorios. El tiempo límite es el próximo miércoles 29 hasta las hasta las 23:00.

Para esta primera regata se estableció un límite en 70 palistas. Que según Nobúa, “es un número que podemos manejar tranquilos y tenemos control sobre todos los aspectos organizativos y de seguridad de la regata”. Además, Prefectura Naval Argentina es parte de la organización, los controles y las autorizaciones para realizar la regata.

La jornada comenzará este domingo 2 de abril a las 8 de la mañana con la recepción de las embarcaciones y las delegaciones; acreditaciones y controles administrativos y a las 10 comenzarán los embarques para largar a las 10:30.

La regata tendrá un circuito único que se hace en un solo recorrido, no tiene varias vueltas y el público puede presenciar la competencia desde la costa del CBC. Comienza y finaliza en el CBC, donde se realizará un tercer tiempo con todos los palistas inscriptos y la premiación.