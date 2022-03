Con gol de Camisassa y un triplete de Lautaro Díaz, Villa Dálmine goleó a San Telmo en su visita a la Isla Maciel. Carlos Pereyra cosechó cuatro puntos sobre seis en el interinato.

El empate ante Chaco For Ever de local, con pocos días de haber asumido (Pereyra) ante la salida de Franchini, generó oxígeno para afrontar una semana que había sido complicada. El propio Jetín metió mano en el mediocampo, colocando a Braian Camisassa y le salió muy bien, porque equilibró el equipo en lo defensivo y el ex jugador de Sportivo San Francisco pagó con un gol luego de un centro de Valentín Albano, quien también fue ratificado en el once titular.

El gol le inyectó ánimo al Violeta, que aprovechó los espacios y en una contra electrizante de Díaz (figura de la cancha) amplió la ventaja. Desde allí se adueñó del trámite con el manejo y la recuperación de Tello y las apariciones de D´Angelo.

En el segundo tiempo el local salió a buscar el descuento y si ben logró hilvanar algunas jugadas de peligro, Villa Dálmine no le dio chances golpeando cada vez que se lo propuso. Zárate, quien redondeó su mejor partido y solo le faltó el gol, habilitó a Lautaro Martínez, quien definió espectacular. Además, aprovechando su velocidad anotó dos tantos soberbios en el complemento para sellar el resultado y su tricota personal. La visita pudo convertir algún gol más ante un rival que deambulaba por el terreno de juego.

En conclusión, los de Campana triunfaron por su contundencia y practicidad a la hora de recuperar el valor y atacar de manera directa. La dupla Tello-Camisassa en el centro del campo corrigieron las falencias a la hora de recuperar la pelota, y la posición más ofensiva de Lautaro Diaz en relación a otros cotejos marcó la diferencia. Carlos Pereyra acertó con el planteo y el desequilibrio de Díaz cerraron un rendimiento casi perfecto.

Para finalizar, más allá del primer triunfo del torneo, el Viola se llevó una actuación convincente que lo levanta desde lo anímico de cara a lo que viene.

Seguramente quedarán muchas cosas a corregir, sobre todo el lateral izquierdo en la faz defensiva, pero la goleada ante San Telmo le otorga oxígeno en la tabla y combustible desde lo emocional para comenzar un cambio de imagen luego de la era Franchini. El próximo sábado, desde las 15.30, recibirá en el Coliseo al Lobo mendocino con la idea de reafirmar la mejora mostrada ante el Candombero.

https://www.soloascenso.com.ar/