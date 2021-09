La Dirección de Deportes acompañó a las jóvenes competidoras en la ciudad de Escobar. El equipo de Beach Vóley Femenino Sub 18 participó de la etapa regional y logró acceder a la gran final.

La Dirección de Deportes -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio- acompañó a jóvenes deportistas de la ciudad.

Esta semana, en el marco de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2021, en las instalaciones del Polideportivo “Luis Monti” de Escobar se desarrolló la competencia de Beach Vóley femenino.

Por la etapa regional, compitieron las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Universitario.

En Sub 18, la dupla integrada por Camila Marinetto y Juana Médici se impuso a sus pares de San Isidro y Vicente López.

En tanto que, en la final ganó a Escobar, logrando la clasificación para competir en la etapa final.

Su entrenadora Jorgelina Allegri y personal de la Dirección de Deportes estuvieron presentes durante la jornada de competencia acompañando a la flamante deportista.