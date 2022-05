Las divisiones inferiores del básquet del Campana Boat Club no tuvieron una gran tarde en el gimnasio de la Ribera y cayeron en tres de las cuatro categorías que jugaron ante el Club Arenal de Maschwitz.

El primero de los partidos fue al mediodía en donde los U13 perdieron por 52-25, más tarde jugaron los U15 que también perdieron. Los jugadores de la categoría U17 fueron los únicos victoriosos del sábado y derrotaron a Arenal por 60-45. Por último, el equipo U19, en un partido muy parejo se mantuvo arriba en el marcador en diferentes momentos del encuentro, pero cayeron en forma ajustada por 55-51.

Ezequiel “Chiche” Imperatori, entrenador de las categorías U13, U15, U17, y ayudante técnico de U19 y de la primera división del Bote, afirmó que “las categorías sub 13 y sub 15 se encuentran en un proceso de transición ya que que los chicos no tuvieron competición el año pasado”, pero resaltó que en sub 17 y sub 19, “los planteles se encuentran compitiendo de igual a igual contra todos los equipos”.

El próximo fin de semana las formativas visitarán a Honor y Patria en Capilla del Señor.