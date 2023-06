CADU y Velázquez suben en sus tablas y la gente se ilusiona, por Julián Eboli

En un partido durísimo, Defensores Unidos de Zarate derrotó 1 a 0 a Güemes de Santiago del Estero sumando 3 puntos vitales para acomodarse en zona de Reducido, con un gol del eterno goleador Javier Velázquez que cumplía su partido 500 en Primera (la mayoría en el CADU) y a su gol 149 con la camiseta celeste en una trayectoria que arrancó por la temporada 2000/2001 y que lleva más de 200 largos gritos en todas las categorías del fútbol argentino.

De arranque CADU fue intenso hasta los primeros minutos, con un debut muy interesante de Franco Lonardi mostrando su movilidad y velocidad por el frente de ataque. Luego, el partido se hizo más áspero y de mucho roce, con pocas situaciones de gol.

La más clara fue la del equipo de Walter Perazzo con una gran gambeteada individual de Maximiliano Casa, que fue tapada por una de las figuras del encuentro, el arquerazo que tiene el elenco de Villa Fox, Fabricio Henricot; que en el segundo tiempo tapó otra pelota extraordinaria, minutos antes de que Velázquez inflara la red.

Con este triunfo, el equipo de Santiago Davio conserva su invicto de local y se prende de lleno en la lucha con los de arriba de la Zona A. En el Mario León Lossino, acumula un total de 14 partidos invicto, con 11 victorias y 3 empates y acumula 455 minutos sin que le marquen un gol. En lo que respecta a este torneo, tiene un número realmente impresionante: cosechó casi el 82% de los puntos.

El partido con el Gaucho santiagueño, si bien no fue de las mejores producciones que se le vio a Defensores, demostró una vez más su fortaleza de local y hasta pudo ampliar la ventaja con una contra de Suarez Costa que tiró el centro atrás y el mexicano Suarez Cortes reventó el ángulo del arquero Juan Mendoca.

El DT local, movió varias veces el banco de suplentes en busca de esos 3 puntos necesarios para una semana entrante que se viene más que movida. El martes 17:10 jugará en Córdoba la Copa Argentina frente a Godoy Cruz que ayer vapuleó al frágil Boca de Almirón. Luego, el sábado visitará a las 20 horas a Deportivo Morón en el Oeste y luego recibirá a Almirante Brown.

En la conferencia de prensa de hoy, participaron: Davio, Velázquez, Lonardi y Bahiano García que ya se ganó su puesto entre los titulares.

El momento que atraviesa Defensores Unidos, es único. Le quedó quizá ese sabor amargo que es la de la transferencia de Martín Giménez a Quilmes, pero todos saben que es un ídolo de la institución y que de corazón se le desea lo mejor en lo personal y que el dinero ingresado de esa de ese pase será utilizado para ampliar las instalaciones del club.

El crecimiento de CADU y su gente atraviesa y supera una vez más su mejor momento y por estos días está escribiendo sus páginas más gloriosas, con un trabajo impecable de todas las partes que son el sostén fundamental de este momento inolvidable: la comisión directiva, el cuerpo técnico y sobre todo los jugadores que dejan todo en la cancha.

La gente, sueña, se ilusiona y canta a viva voz: “Celeste vengo a verte otra vez, la droga que no puedo dejar. Quiero jugar en Primera, se me parte la cabeza de solo pensarlo. De solo soñar, jugar en la A. En la D te seguí a todos lados, porque nunca importó el resultado, la banda siempre de fiesta del Zarateño es la esencia estar a tu lado. Y si no ganas, nada va a cambiar…”