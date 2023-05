CADU recibirá al puntero en un Gigante renovado. Por Julián Eboli

El próximo sábado a partir de las 14 horas, Defensores Unidos enfrentará al hoy puntero de la Zona A del Nacional B, San Martín de San Juan; lo cual lo convierte en uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Ambos equipos registran campañas similares en cuanto a la acumulación de puntos, ya que la diferencia de 3 a favor del santo sanjuanino con respecto a CADU es que ganó un partido más, porque aún no quedó libre (lo hará después de esta fecha y Defensores descansó el fin de semana pasado).

En síntesis, CADU ganó 6, San Martín 7 y ambos empataron 5 y perdieron 4. Como dato destacable, a pesar de la similitud en lo que va del campeonato, es la fortaleza del equipo de Santiago Davio, que de local ganó los últimos 5 y empató en el debut contra Patronato, lo que le da una efectividad del 90,48%. En cambio, aún no pudo ganar de visitante y su rendimiento es solo del 16,67%. Por su parte, el conjunto de Cesar Monasterio, que asumió en reemplazo de Andrés Yllana a partir de la fecha 8, cayó una vez de local, ganó 4 e igualó 3 y de visitante ha ganado y perdido 3 y empatado 2.

Pero volviendo al encuentro del sábado en Villa Fox, CADU ya podrá contar con la vuelta de su máximo referente, Javier Velázquez, recuperado de su desgarro y de Matías Nizzo que ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

El plantel completo está a la orden del cuerpo técnico y aprovechó estos días el párate para realizar una mini pretemporada en el club Náutico, aprovechando el acondicionamiento de su campo de juego que fue resembrado y lucirá de forma espectacular, mostrando una vez más el trabajo en conjunto y esfuerzo que hace la dirigencia para que el club este a la altura que se merece, al estar en la antesala de la elite del fútbol argentino.

Las obras realizadas en la cancha, consistieron en el corte vertical con recolección del césped de verano, para ser reemplazados por los de invierno.

Luego sembrado con semillas Rye Grass Perenne Turf Green y por último, arenados con 30 metros cúbicos de arena. Con Daniel Diez a la cabeza y el incansable trabajo de los empleados del club, el público podrá disfrutar de un terreno de juego que quedó impecable.

Por el lado del visitante, dos habituales titulares y de recorrido en la categoría como Leonel Bontempo (28 ex Quilmes y Moron entre otros) y Nicolás Pelaitay (30 y muchos años en Primera con SMJ) podrán regresar al primer equipo, debido a que el lunes cumplieron la fecha de suspensión en la victoria ante Brown de Madryn.

El Santo es un equipo que mezcla mucha experiencia y juventud y no es casual que ocupe ese puesto en la tabla. Jonathan Blanco (36, ex Olimpo y Barracas entre otros), Abel Masuero (35 ex Gimnasia de La Plata), Francisco Guillermo Grahl (31 de gran pasado en Aldosivi y Central Córdoba); mas la frescura de Augusto Aguirre (pertenece a River Plate), Agustín Heredia (de Boca Juniors), Alejandro Molina, Benjamín Borasi (su goleador con 3 tantos), Cristian Luduena (cedido de Talleres de Córdoba)] y Matías Donato. Y también con la curiosidad de jugadores que tienen hermanos reconocidos como Mariano Monllor (pariente del arquero de Chicago) y Sebastian González (del “Pulpito” de Boca).

Todas las instancias y el relato del partido lo podes vivir el sábado desde las 13:50 horas desde el Facebook o fanpage de “Con La Voz en el Estadio”, con la participación de “Larry” Leguiza, “Pepe”Bogliani, Julián Eboli y Luis María Casado; para “Con La Voz del Estadio Producciones “ y Radio Estación Zarate.

Gran partido en Villa Fox, por la fecha 17 de la Zona A, donde el nivel es muy parejo y hay grandes jugadores y equipos; donde las entradas estarán a la venta a partir del jueves.

El conjunto zarateño intentará una vez más, mostrar su poderío de local y el cuerpo técnico trabajará en el resto de la semana de cara a seguir sumando puntos y por la senda del trabajo magnifico que vienen sosteniendo desde que asumieron; con seriedad, respeto y en pos siempre de la unión del grupo para fortalecer los objetivos y tratando de reducir o eliminar los obstáculos que se presentan para llevar a CADU lo más arriba posible.