CADU perdió en Mar del Plata pero culminó un 2023 feliz, por Julián Eboli

Defensores Unidos cayó 4 a 2 ante Alvarado en Mar del Plata y cerró una muy buena campaña en su primera experiencia en el Nacional B, cuyo principal objetivo fue cumplido al lograr la permanencia en la categoría para la Temporada 2024.

El equipo de Santiago Davio, fue de mayor a menor, recordando que en la primera rueda había logrado un colchón importante de puntos que lo tenía inclusive en puestos de Reducido. De los 36 partidos disputados, ganó 12, empató 11 y perdió 13 con 30 goles a favor y 31 en contra y una efectividad de casi el 44%. Y como dato destacable, cabe remarcar que en el Mario León Losinno, alcanzó casi el 67% de los puntos en disputa, lo cual fue la clave fundamental de la performance del equipo en condición de local.

Con respecto al partido de hoy, se encontró con un gol tempranero, a los dos minutos, de Mauro Albertengo, ante el quedo de la defensa y de la extraña salida en falso del eficiente arquero de CADU, Fabricio Henricot. Luego, casi lo empate en un centro atrás que la defensa rechazó y milagrosamente el palo salvo al Torito marplatense.

Con un Defensores, totalmente opaco en ese primer tiempo, luego Henricot tuvo una tapada extraordinaria ante otro cabezazo de Albertengo, reivindicándose del primer error.

El cuerpo técnico apostó con Felipe Palazuelo y Bahiano García, en la formación inicial, pero no tuvieron ese juego asociado que en los pápeles uno podría apostar. En general, el equipo no anduvo para nada bien en ninguna de sus líneas. Alvarado, estiró la diferencia a través de José Luis Fernández y se fue al vestuario dos goles abajo.

El segundo tiempo, CADU tuvo otra actitud, más movilidad y rotación en todo el terreno de juego y dejó otra imagen totalmente distinta. De entrada, se movió el banco y los cambios le dieron otro aire. Si bien, los palos seguían negándole el gol, primero a través de Franco Lonardi y luego de Damián Núñez; en el mejor momento del celeste, una pelota que queda corta de Mauro Alarcón fue aprovechada por Lucas Rebecchi que picó al vacío capturando ese error involuntario y poniendo el partido 3 a 0.

Si hay algo a lo que nunca renunció Defensores Unidos en este campeonato, es a la actitud, puede jugar bien o mal, pero la garra está y estuvo siempre. Así que con la bronca a cuestas se fue para adelante y achicó a uno el resultado, con los goles de Pablo Despósito y Lonardi.

Pero un minuto más tarde un jugadón de Alvarado, con un sombrero en el área de Fernández que la cedió a Rebecchi para que este de volea cierre la cuenta definitiva. Luego, CADU siguió yendo y tuvo un par para ponerse a tiro en el marcador de nuevo, pero no pudo, en un segundo tiempo realmente de película.

El campeonato realmente fue apasionante, cambiante y con goles en todas las canchas en los últimos minutos. Ahora resta esperar quienes serán los dos que asciendan a Primera.

El primer ascenso será entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Almirante Brown, a un solo partido y en campo neutral. Por otra parte, ya quedaron definidos los clasificados al Reducido.

En el primer cruce, los duelos serán a un solo partido; quien actúe como local, en caso de empatar, pasará de ronda por ventaja deportiva.

Los cruces son: Agropecuario vs Ferro / Chacarita vs Temperley / San Martín (Tucumán) vs Riestra / Deportivo Maipú vs San Martín (San Juan) / Estudiantes (Río Cuarto) vs Mitre / Quilmes vs Gimnasia (Mendoza) y Atlético Rafaela vs Defensores de Belgrano.

Los descensos directos fueron para Villa Dálmine y Flandria. Y el tercero, que decretaba este campeonato será entre Tristán Suarez y el perdedor de Almagro vs San Telmo que van a un desempate que igualaron en puntos y ahí no valía la diferencia de goles.

En síntesis, se terminó la temporada 2023 para CADU y ahora resta esperar, las definiciones sobre todo en el contrato del actual cuerpo técnico. También, la continuidad del ídolo máximo del club, Javier Velázquez, que si bien amplió su contrato hace unos meses, analiza por estas horas si deja la práctica profesional del fútbol o no.

El club había anunciado hace unos meses, por agosto, también las renovaciones de: Henricot, Nizzo, Ortigoza, Laumann, Zadel para 2024 y de Ponce de León hasta el 2025.

Ahora viene el párate, que es largo, suponemos que hasta fines de enero por lo menos y empieza el juego de las especulaciones de quienes vienen y quienes se irán. Mientras tanto, CADU cerró su año con el objetivo cumplido, con la ampliación de su cancha en pleno proceso y con la gente feliz por este presente de la institución.