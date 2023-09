CADU no pudo cosechar puntos en Carlos Casares, por Julián Eboli

Defensores Unidos dejó pasar una linda posibilidad para acomodarse en Zona de Reducido y en Carlos Casares cayó por 2 a 0 frente Agropecuario.

En un lapso de 10 minutos, en el primer tiempo, increíblemente cometió dos penales que Alejandro Melo y Mauricio Asenjo convirtieron en gol.

El local, fue superior en esa primera etapa y los de Zarate no pudieron dar vuelta el partido ni achicar la diferencia, en una tarde que, si bien por momentos no ligó, fue una de las más flojas performances del equipo de Santiago Davio.

De arranque, el equipo de Gabriel Gómez tomó la iniciativa y un cabezazo de Manuel Moreno, apenas afuera y otro remate que no generaba peligro eran las primeras arremetidas del Sojero.

Luego, CADU respondió con un buen tiro libre de Damián Núñez que despejó muy bien el arquero Felipe Zenobio. Mas tarde, habrá un tremendo atajadón de Fabricio Henricot ante un remate de Damián Lemos que a mano cambiada mandó al córner. Otra vez llegó Agropecuario y Asenjo le pegó mordido adentro del área en una jugada clara de gol.

A los 31, llegó el primer penal, agarrón de Gustavo Mbombaj a Diego Mondino y claro penal, ante el árbitro Lucas Novelli que estaba bien ubicado y no dudó en marcar la pena máxima.

La primera llegada de CADU, fue ante un centro que bajó Facundo Laumann y el cabezazo medido de Franco Lonardi pego en el travesaño.

De esa jugada, vino la contra y otro penal, esta vez de Laumann y el segundo del local a los 40. Luego otro remate de afuera del área de Núñez que obligó a la estirada de Zenobio que cada vez que fue exigido, respondió con total solvencia.

En la segunda etapa, no hubo mucho. Agropecuario le cedió un poco la pelota, pero CADU no tuvo muchas ideas. Le cambió un poco la cara con los ingresos de los jóvenes Bahiano García y Felipe Palazuelo, que reemplazaron a Brian Gómez y Núñez que no tuvieron un buen partido, como todo el medio de Defensores en general.

Hubo algunas llegadas aisladas como una de Mbombaj que el arquero despejó de casualidad. Una volea de Lonardi que otra vez Zenobio tapó y lo convirtió en una de las figuras. Otra de Palazuelo desde lejos sin problemas para el 1 y nada más.

El sábado a las 15:30 en Villa Fox, Defensores Unidos recibirá a Brown de Madryn y con un triunfo le dará el sello a su primer objetivo de mantenerse en la categoría, porque matemáticamente ante la derrota de Flandria de hoy y al enfrentar a los del Sur del país, tendrá los números necesarios a pesar de quedar libre en la fecha siguiente, de que los últimos dos de la tabla lo alcancen.

Para ese partido, Matías Nizzo, quedará afuera por llegar al límite de las amarillas, por lo que CADU perderá a uno de los jugadores más regulares del equipo y un pulpo en la mitad de la cancha, donde Defensores deberá corregir más su rendimiento y tratar de sumar lo más posible en los 12 puntos que le quedan en juego para ingresar al Reducido, que tantas satisfacciones le dio a este plantel y cuerpo técnico el año pasado.