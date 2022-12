Por Diego Fernández...El lateral por la izquierda, flamante refuerzo del CADU para el 2023, habló sobre sus características en el terreno de juego. “Le podría ofrecer marca e ida y vuelta”.

“En lo personal muy importante para mí, es un gran desafío jugar en una categoría más arriba, que es la Primera B Nacional y lo tomo como una linda experiencia. No tengo dudas de que vamos a estar a la altura de este campeonato que es tan importante y tiene grandes equipos. Estoy contento por mi llegada al CADU”, explicó el lateral por la izquierda.

Cuando fue consultado por sus características dentro del terreno de juego, el ex Cañuelas respondió: “Le podría ofrecer marca e ida y vuelta, llegada con centro, llegada al segundo palo y por ahí algún gol. En la última temporada, la verdad que fue un año positivo para mí donde solo no jugué dos partidos, tuve goles, tuve asistencias y hacia bastante que no cumplía un año completo. En lo personal fue un año positivo.

Lautaro Suárez Costa tuvo un dialogó con Santiago Davio, el director técnico del equipo. “Algo hable. Yo a Santiago lo conozco, jugamos un tiempo juntos en Alem. Me dijo que sabe cómo juego, que confía en mí y que a apuesta a mí por este año, por eso me dio esta gran oportunidad de jugar este año en el Nacional”, concluyó.