CADU DEJÓ EN EL CAMINO DOS PUNTOS ANTE UNO DE LOS PUNTEROS por Julián Eboli

Por la fecha 14 de la Primera Nacional, Defensores Unidos y San Telmo jugaron un partidazo en Zarate e igualaron 2 a 2.

El partido contó con numerosas incidencias y el Candombero se llevó un valioso empate a pesar de quedarse con 10 hombres a los 12 minutos del segundo tiempo, ante un CADU que hasta ese momento jugaba uno de los mejores partidos del campeonato, no solo por la posición que llegaba el rival, sino porque estaba muy bien en todas sus líneas y desplegaba un muy buen juego en cancha. Y eso que, Franco Ayunta, con un cabezazo espectacular anticipaba a la defensa y abría el marcador para San Telmo.

Pero solo tres minutos después, CADU igualó a través de su goleador histórico Javier Velázquez en una linda jugada colectiva, que terminó con un centro de Brian Guerra para que JV9 volviera el gol y haga perder la cuenta (¿120 ya con la camiseta celeste?) de los numerosos goles que lleva en la institución.

El equipo de Santiago Davio fue muy superior en la primera etapa, pero no se pudo ir a los vestuarios en ventaja, En el complemento, CADU salió con todo y logró reflejarlo rápidamente en el marcador mediante Luis Olivera que definió como si fuese un delantero experimentado, para que a los tres minutos cruzaba su zurdazo para poner el 2-1, tras otro gran pase filtrado de Matías Nizzo.

Minutos después el árbitro Nahuel Viñas, cortó un avance de Maximiliano Ortigoza, uno de los puntos altos de CADU y expulsó a Gabriel Ramírez por doble amarilla, ante una falta a Velázquez en el arranque de la jugada. El 9 de CADU además de volver a inflar la red; jugó tácticamente un partido tremendo, bajando unos metros atrás, recuperando, peleándose con todos los defensores y generando sobre todo muchos espacios para que sus compañeros lleguen al vació.

Después de la expulsión, Alfredo Grelak movió el banco de suplentes y creció el visitante. Sobre todo, desde el empuje colectivo y desde los pies del número 15 Juan Yangali, que gambeteaba para adelante sin parar y hacia retroceder a CADU, que no cerraba el partido y que estaba para liquidarlo en cualquier momento ampliando el marcador. Pero nada de eso sucedió, Defensores Unidos no capitalizó la superioridad numérica y San Telmo, con empuje y sin dejar el juego ofensivo que lo tiene como uno de los protagonistas de la Zona B, llegó al empate a través de una pelota parada: después de un tiro de esquina, el ingresado Iñaki Lartirigoyen apareció libre sobre el segundo palo y puso lo que sería el 2-2 definitivo.

Con la igualdad, San Telmo quedó con 29 unidades: a dos de Colón. CADU suma 17 y no logró llegar otra vez a Zona de Reducido, que le viene esquivando en los últimos partidos y no puede llegar a meterse de lleno, a pesar del gran despliegue que tuvo hoy, en gran parte del encuentro.

Conserva, eso sí, su invicto de local en el Torneo y estira su racha a 12 partidos sin caer y es de temer ante cualquier rival que llegue a Villa Fox.

Su última derrota fue el 22 de julio de 2023 frente a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0 en el campeonato anterior y mantiene una performance de excelencia, que no todos los equipos la sostienen, desde su ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino; donde como dato de color y no menor, hoy ambos equipos salieron a la cancha con una remera negra defendiendo que el club es de los socios y diciéndoles no a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que están orientadas hacia el lucro, buscando beneficios individuales y ganancias, donde los principales dueños de los clubes bajo este modelo son inversionistas.

La próxima fecha, CADU viajará a Santa Fe, para enfrentar a Atlético Rafaela el sábado a las 18 y poder lograr ese ansiado triunfo de visitante, que los jugadores y cuerpo técnico desean más que los hinchas, que hoy se fueron con la sensación que se les escaparon dos puntos cuando tenía todo para ganarlo.