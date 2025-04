CADU da pelea pero no puede sumar de a tres

Por Julián Eboli

Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada igualaron en cero en un partido discreto y por momentos mal jugado porque la pelota estuvo mucho tiempo por el aire de tanto revolearla. A pesar de ello, ambos conjuntos tuvieron chances claras de gol, más por el lado de CADU que a pesar de no jugar bien, pudo llevarse el triunfo. El conjunto de Felipe De la Riva, conserva como dato positivo de la jornada por segunda vez consecutiva su valla invicta ya que es al equipo que mas le habían convertido en el torneo y el DT tenia como prioridad corregir esa falencia que con un poco mas de orden en su esquema de juego va logrando. Seguramente la idea era sumar de a tres, pero no se pudo ante un rival que va último en la tabla y que claramente vino a defenderse a Zarate. Es verdad que a CADU le faltó esa hambre de ir a buscar un poco más y ser más punzante, pero De la Riva priorizó en conferencia de prensa, no querer desarmar el nuevo esquema implementado y la importancia de sumar; porque él está convencido que el equipo va a mejorar, pero necesita confianza y eso es no perdiendo y que no le conviertan goles para ir mejorando y quedarse en la categoría peleando a fondo con el que se le cruce en el camino. No pudo cortar esa racha de 11 partidos sin ganar en el campeonato (5 empates y 6 derrotas) y de volver a ganar en Villa Fox donde lleva 11 encuentros sin ganar (con 7 empates y 4 derrotas) desde agosto del año pasado donde venció a Temperley.

La formación de CADU fue similar al cotejo anterior donde ingresó Juan Arguello por el lesionado Nahuel Basualdo. Con un buen partido de Rodrigo Vélez en la mitad de la cancha y el constante ida y vuelta de Sebastián Sanchez, más la movilidad de Enzo Trinidad que juega libre pero que todavía no encuentra ese socio que haga crecer el fútbol que Defensores necesita para tener mas llegada y poder convertir en el área rival. En el primer tiempo, Talleres casi no creo llegadas y las mas peligrosas estuvieron de lado del local. Primero, con un cabezazo manso de Agustín Osinaga que ganó la posición y no pudo definir casi al borde del área chica. Luego un desborde Tomas Ferreyra que con pocos partidos en primera se va ganando su lugar entre los 11 y le extirparon la pelota cuando en un desborde iba a definir. Y la mas neta de gol, estuvo en los pies de Santiago Patroni que lo desacomodaron y pifió el remate casi debajo del arco ante un centro cruzado de Trinidad.

El segundo tiempo fue similar, mucha pelota por el aire y la falta de gol en ambos bandos (Talleres desde la cuarta fecha que no convierte). Poco juego asociado, mucha marca férrea, pero sin mala intención. La visita lo tuvo a la salida de un córner que rechazo Diego Aguirre y que capturó nuevamente el ejecutante que metió un centro que solito y solo cabeceó Luciano Zannier y el travesaño y la línea salvaron a CADU. En el entretiempo el ingreso de Rodrigo Juárez no le dio esa intensidad que el equipo necesitaba, pero el 20 arrastraba marcas todo el tiempo tratando de desnivelar. El celeste tuvo la suya y la mas clarita de todas, cuando Aguirre ganó la posición en el área, la adelantó y pegada al pie sacó un remate fortísimo por arriba del travesaño cuando el arquero ex CADU, Damián Tello esperaba resignado a lo que era el gol que volviera a levantar un poco los puntos en la tabla de posiciones. En síntesis, pocas jugadas claras para que Defensores vuelva a cosechar de a 3, pero no pudo ser.

Quedan 5 fechas para terminar esta primer ronda y el próximo rival será Deportivo Morón en el Oeste de la Provincia de Buenos Aires, donde viene de derrotar a Estudiantes en Caseros. Será el próximo sábado a las 15:30 horas. Defensores Unidos deberá levantar en su performance deportiva y si bien en estos dos últimos sumó, tendrá que hacerse fuerte para mantener la categoría con la fe que lo describió el mismo Felipe de la Riva al finalizar el partido donde aseguró que el equipó va a levantar y va a pelear con cualquiera. Por ahora quedó fuera de la zona de descenso ante un Almirante Brown que tiene 2 partidos pendientes. Hoy la mayoría de la gente en el Mario León Losinno se fue ni reprobando y ni aplaudiendo al equipo, mas bien esperando y confiando como dijo su DT que esta racha se va a revertir. El cuerpo técnico deberá seguir trabajando duro y mucho en un plantel que necesita un triunfo para ganar confianza y que con la experiencia del DT empieza a armar las piezas del rompecabezas de atrás para adelante y que confía que el futbol va a llegar: Trinidad, Juárez, Patroni, Bautista Carboni, Ferreyra y compañía ya van a abastecer a ese 9 que le toque ingresar para empezar a inflar redes.