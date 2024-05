CADU cayó en Rafaela en un partido que no mereció perder por Julián Éboli

Increíble derrota de Defensores Unidos en Santa Fe, al caer por 1 a 0 en el minuto 96 ante Atlético Rafaela con gol del experimentado Lucas Albertengo.

El equipo dirigido en esta fecha por Darío Gigante, por lo hecho en el campo de juego, de ninguna manera debía venirse con las manos vacías, pero esa racha que trae CADU fuera de Villa Fox lo sigue persiguiendo y lo priva de tenerlo con algunos puntos más en este campeonato. Y esa racha también es acompañada, por malas decisiones arbitrales; como cuando no le cobran un clarísimo penal a Luis Olivera, que el árbitro Nelson Sosa deja pasar por alto. O cuando te hace agarrar la cabeza porque Javier Velázquez revienta el travesaño y por esas cosas del fútbol la pelota no quiere entrar.

También, cuando uno mira y ve que hubo un remate de Franco Sivetti que pegó en el parante horizontal y la bendita redonda sigue sin querer tocar la red. Y el final, ni hablar, porque Fabricio Henricot hace una atajada descomunal ante un bombazo en la puerta del área y la pelota queda luego boyando, un central que pifia y justo le cae a un goleador de raza que la manda a guardar y hace explotar a un equipo que hacía 10 fechas que no ganaba.

En la ciudad donde uno de los sectores claves del aparato productivo son la industria láctea y frigorífica, se puede decir claramente en términos futbolísticos que hoy CADU tuvo mala leche.

En una semana, donde la Comisión Directiva decidió que Santiago Davio y sus muchachos no siguieran en el club y que es vox populi que el lunes volvería el segundo ciclo de Dario “Chavo” Lema al banco celeste, era una buena oportunidad para Gigante y su incansable cuerpo técnico obtener un buen resultado, pero la fortuna y también ese penalazo no sancionado lo privaron de eso. A lo largo de los 90 minutos de juego, los dirigidos por Ricardo Pancaldo mostraron deficiencias, tanto en ataque como en defensa y CADU no pudo ejecutar con claridad sus situaciones, no solo las que pegaron en el travesaño; sino que tuvo otras que los delanteros no pudieron desequilibrar en los tramos finales de la cancha.

El lunes se promete un programa picante, con toda la información, comentarios y el análisis más completo, donde lo podrán seguir como todos los lunes a las 19 horas desde el Facebook o la fan Page de “Con La Voz en el Estadio”, con la participación de “Larry” Leguiza, “Pepe” Bogliani, Julián Eboli y Luis María Casado; para “Con La Voz del Estadio Producciones “y Radio Estación Zarate, donde seguimos todo el quehacer del club del barrio de Villa Fox.

La próxima fecha, CADU recibirá al Deportivo Madryn del “Tano” Leandro Gracián. Será, el domingo a las 15:30 horas en el Mario León Losino. Seguramente los hinchas alentarán y tratarán de levantar al equipo y ya sabremos si continua el interinato o el Chavo Lema volverá dirigir al primer equipo y continuar la racha de local.