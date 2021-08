Por la primera fecha del Nivel “B” Damas de la Federación Metropolitana de Voleibol (FMV), las Divisiones Inferiores del Club Náutico Zárate recibieron en el Estadio “Jorge O. Giovagnoli” a La Matanza, logrando triunfo en todas las categorías.

A continuación compartimos los resultados:

Sub 13: Náutico ganó los puntos por la no presentación de La Matanza.

Sub 15: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza (25-19, 25-15 y 25-10).

Sub 17: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza (27-25, 25-19 y 25-17).

Sub 19: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza (25-21, 25-21 y 25-19).

Sub 21: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza (25-18, 25-17 y 25-18).

Los entrenadores del “ancla” fueron Stefanía Rodríguez Schatz y Luciano Cianfanelli.

El próximo sábado las chicas de la ribera disputarán la segunda fecha en condición de visitante, cuando enfrenten a Huracán de San Justo. Los horarios de los encuentros son los siguientes: Sub 13 (09.00hs), Sub 15 (10.30hs), Sub 17 (12.00hs), Sub 19 (14.00hs) y Sub 21 (16.00hs).