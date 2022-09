San Nicolás fue testigo de un momento histórico para el deporte de la provincia de Córdoba. En un Estadio colmado, Belgrano derrotó 3 a 2 a Brown de Adrogué y gritó por primera vez campeón y ascendió a la Primera División del fútbol argentino en el marco de la trigésimo quinta fecha de la Primera Nacional.

Pablo Vegetti, con un doblete de penal y Joaquín Susvielles, le dieron el triunfo y el ascenso al "Pirata" cordobés. Belgrano se consagró campeón, logró el ascenso con dos fechas de antelación y retornó a la máxima categoría del fútbol argentino luego de tres años.

El club de Alberdi por primera vez, ascendió a Primera siendo campeón. Sus cuatro ascensos anteriores habían sido por reducidos (dos finales: 1991 vs. Banfield y 1998 vs. Aldosivi) y promociones (2006 vs. Olimpo y 2011 vs. River).

De esta manera, una vez más San Nicolás quedó en el epicentro del deporte argentino, no sólo por la resonancia que tuvo el título del equipo cordobés, sino por la seguridad y el orden que mostró el Estadio ante todo el país, ya que el encuentro registró un marco récord de público y la participación de las dos hinchadas.