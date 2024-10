BASQUET - LIGA NACIONAL: Zárate Basket con calendario confirmado

En pocos días el equipo de Zárate Basket comenzará su segunda participación en la Liga Nacional. Con un equipo renovado los dirigidos por Manuel Anglese buscarán afrontar una buena temporada.

El debut será de visitante ante Boca, jugando el 12 de octubre mientras que el 17 jugará su primer cotejo como local, que será ante Independiente de Oliva.

Por el momento se dieron a conocer los compromisos que Zárate Basket tendrá durante lo que resta del año, siendo esta su agenda de partidos:

12/10 (V) vs. Boca

17/10 (L) vs. Independiente Oliva

23/10 (L) vs. Peñarol Mar del Plata

4/11 (V) vs. Olímpico La Banda

6/11 (V) vs. Riachuelo La Rioja

8/11 (V) vs. Quimsa Sgo. del Estero

12/11 (L) vs. Platense

3/12 (V) vs. La Unión de Formosa

5/12 (V) vs. Regatas Corrientes

7/12 (V) vs. San Martin Corrientes

10/12 (L) vs. Atenas de Córdoba

20/12 (L) vs Unión de Santa Fe

22/12 (V) vs San Lorenzo