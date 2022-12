El duelo se jugará el lunes. Luego de su victoria ante Defensores Unidos, el Tricolor quedó 2º en la General del Clausura de la ABZC.

El pasado viernes, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Club Ciudad de Campan superó 85-73 como visitante a Defensores Unidos.

En esta oportunidad, el goleador Tricolor fue Matías Nieto, con 19 puntos (11 de ellos en el último cuarto), mientras Francisco Santini y Franco Garín aportaron 17 cada uno.

La planilla la completaron Agustín Ailloud (9), Alan Blanco (0), Mariano Rubin (8), Pablo Aguilera (4), Dante Bergara (9) y Santiago Somoza (2).

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Trovellesi cerró la Zona B como único líder (récord de 7-1) y con una racha de seis victorias consecutivas. Al mismo tiempo, igualó la primera posición de la Tabla General, aunque quedó en la 2ª posición por diferencia de gol.

Por ello, en Cuartos de Final se cruzará con Náutico Zárate (7º), en un duelo que se jugará el próximo lunes en el gimnasio de la calle Chiclana.

Los demás cruces serán: Unión de Zárate vs Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, Honor y Patria de Capilla del Señor vs Ingeniero Raver “A” de Los Cardales y Costa Brava de General Rodríguez vs Defensores Unidos de Zárate.