Baradero fue una difícil parada para Gabriel De Lucca

Condicionado por una clasificación desfavorable, Gabriel De Lucca cerró un compromiso de suma exigencia en la Fecha #3 del ‘Invierno’, en Baradero. El volante zarateño recurrió a toda su capacidad para completar en pista todas las instancias pactadas en esta cita compleja.

El Trofeo de Invierno de RMC Buenos Aires celebró su Fecha #3 el último fin de semana en el kartódromo “Ramiro Tot” de la ciudad de Baradero. Gabriel De Lucca, compitiendo en la clase Master Max, tuvo una clasificación condicionante. El piloto de Zárate reconoció como ‘meritorio’ su trabajo en el difícil fin de semana, al haber completado todas las instancias del muy disputado compromiso.

Durante los entrenamientos, De Lucca se había metido dentro de los pilotos referenciales con tiempos óptimos. En la clasificación del sábado quedó ubicado en el centro del abultado lote (12°). La primera manga vio al piloto zarateño remontar algunas posiciones finalizando en P9. En la segunda manga, a pesar de un dolor en la zona costal que lo condicionaba, logró escalar hasta el P6, demostrando su capacidad de concentración y su habilidad para mantener un ritmo competitivo.

Refiriéndose a su desempeño en estas etapas, Gabriel comentó: “En los entrenamientos estuvimos siempre entre los tiempos de referencia y la clasifica fue muy apretada, quedé 12°, la mitad del pelotón. En la primera manga recuperé 3 puestos y en la segunda, quedé 6°. Dentro de todo, estaba ahí, con un auto muy bueno, pero en la clasifica no lo pude aprovechar porque ‘tiré solo’ y los demás salieron ‘chupados en succión’. Creo que el auto está muy bien, tiene el ritmo de punta. Lo único que me tiene algo preocupado es un dolor en la costilla, que me tiene condicionado. Es bastante intenso y me repercute hasta la zona lumbar. Mañana (domingo) haremos todo lo posible por mantenernos protagonistas”.

La jornada del domingo trajo consigo nuevas dificultades para Gabriel De Lucca. En la tercera manga, el piloto de Zárate luchó arduamente en la pista y finalizó en el 10° puesto. Este resultado lo posicionó con expectativas moderadas para la carrera final del día.

Durante la Final, enfrentó una competencia aún más complicada. La carrera estuvo marcada por una largada difícil y muchos incidentes en pista. Con un esforzado trabajo, cruzó la línea de meta en el P15 del clasificador oficial.

Hablando sobre la complejidad de la largada y las dificultades en la pista, De Lucca expresó: "La largada fue muy áspera, muchos hicieron trompo. Ver la bandera a cuadros no es poca cosa, mucho más en este tipo de categoría, donde estamos todos muy parejos”.

Reflexionando sobre su ritmo y las dificultades para adelantar, comentó: "Cuando tuve ritmo, fui rápido, no pude pasar, me costó. Cuando pude pasar ensucié las gomas y me fui un segundo y medio para arriba. Perdí más posiciones que las que gané".

Con un toque de frustración, pero con una actitud analítica, añadió: "Me quedo con un sabor agridulce, teníamos todo el elemento para pelear adelante. Si clasificas mal en esta categoría, te condena todo el fin de semana. A veces las mangas te ayudan a reposicionar, yo pude ganar varios lugares, pero igualmente no alcanzó porque tuve una largada bastante complicada en la final y eso me sentenció".

Por último, Gabriel expresó su gratitud hacia quienes lo apoyan en su carrera: “Quiero agradecer a mis hijos Thiago y Mía, a mi señora, a toda mi familia que siempre está conmigo, a todo el equipo RG Racing Kart, a Axion por el motor y a Pradecom, CMP, Hormetal, Indumon, Indoor Training y Grupo MZ".

Gabriel De Lucca finaliza esta Fecha #3 del Trofeo de Invierno con 58,5 puntos, quedando en el P16 de la clase Master Max. La próxima competencia se llevará a cabo en el kartódromo porteño, el fin de semana del 24 y 25 de agosto, donde se definirán los campeones del torneo.

RMC BUENOS AIRES 2024 - TROFEO DE INVIERNO

Kartódromo "Ramiro Tot", Baradero (Buenos Aires)

MASTER MAX

Clasificación: 1. Piñeiro, Maximiliano 45,828

1ª Manga: 1. Piñeiro, Maximiliano, 2. Amboade, Gastón, 3. Santana, Nicolás, 4. Silvestro, Federico, 5. Leston, Alan, 6. Parisi, Cristian, 7. Martín, Rodrigo, 8. Pernigote, Sebastián, 9. De Lucca, Gabriel, 10. Moretta, Pablo, 11. Carreira, Gustavo, 12. Villarroel, Juan C., 13. Cabrera, Santiago, 14. Bava, Carlos, 15. Parisi, Emiliano, 16. Faist, Roberto, 17. Barnetche, Francisco, 18. De Sosa, Ricardo, 19. Devoto, Tomás, 20. Silvestro, Francisco, Nc. Nietzel, Juan M..

2ª Manga: 1. Piñeiro, Maximiliano, 2. Amboade, Gastón, 3. Silvestro, Federico, 4. Carreira, Gustavo, 5. Santana, Nicolás, 6. De Lucca, Gabriel, 7. Bava, Carlos, 8. Parisi, Cristian, 9. Moretta, Pablo, 10. Cabrera, Santiago, 11. Nietzel, Juan M., 12. Martín, Rodrigo, 13. Parisi, Emiliano, 14. Barnetche, Francisco, Nc. Pernigote, Sebastián, Nc. Leston, Alan, Nc. Faist, Roberto, Sv. Silvestro, Francisco, Sv. De Sosa, Ricardo, Sv. Villarroel, Juan C., Sv. Devoto, Tomás.

3ª Manga: 1. Piñeiro, Maximiliano, 2. Bava, Carlos, 3. Carreira, Gustavo, 4. Pernigote, Sebastián, 5. Barnetche, Francisco, 6. Parisi, Cristian, 7. Silvestro, Francisco, 8. Santana, Nicolás, 9. Moretta, Pablo, 10. De Lucca, Gabriel, 11. De Sosa, Ricardo, 12. Parisi, Emiliano, 13. Silvestro, Federico, 14. Nietzel, Juan M., 15. Villarroel, Juan C., 16. Amboade, Gastón, 17. Devoto, Tomás, 18. Leston, Alan, 19. Cabrera, Santiago, 20. Faist, Roberto, Nc. Martín, Rodrigo.

Final: 1. Piñeiro, Maximiliano, 2. Silvestro, Federico, 3. Carreira, Gustavo, 4. Amboade, Gastón, 5. Bava, Carlos, 6. Barnetche, Francisco, 7. Parisi, Emiliano, 8. Leston, Alan, 9. Martín, Rodrigo, 10. Villarroel, Juan C., 11. Parisi, Cristian, 12. Cabrera, Santiago, 13. Silvestro, Francisco, 14. Nietzel, Juan M., 15. De Lucca, Gabriel, 16. Faist, Roberto, 17. De Sosa, Ricardo, 18. Pernigote, Sebastián, 19. Devoto, Tomás, 20. Moretta, Pablo, Nc. Santana, Nicolás.

Campeonato Extraoficial: 1. Amboade, Gastón 268 - 1v, 2. Piñeiro, Maximiliano 264 - 1v, 3. Carreira, Gustavo 171,5, 4. Pernigote, Sebastián 159 - 1v, 5. Silvestro, Federico 150, 6. Parisi, Emiliano 138,5, 7. Santana, Nicolás 96,5, 8. Parisi, Cristian 86, 9. Albert, Marcos 85, 10. Villarroel, Juan C. 80, 11. Martín, Rodrigo 75, 12. Bava, Carlos 75, 13. Catania, Agustín 74, 14. Barnetche, Francisco 67,5, 15. Nietzel, Juan M. 59, 16. De Lucca, Gabriel 58,5, 17. Silvestro, Francisco 53, 18. Faist, Roberto 45, 19. Leston, Alan 39, 20. Moretta, Pablo 34,5, 21. Cabrera, Santiago 25,5, 22. Barcia, Ernesto 23, 23. De Sosa, Ricardo 21,5, 24. Consolini, Omar 14, 25. Devoto, Tomás 13,5, 26. Laprovitera, Nicolás 5.