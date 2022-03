El fin de semana la ABZC dio a conocer como se disputará el torneo de formativas 2022. Serán 15 equipos divididos en dos zonas que se conforman por la ubicación geográfica. Se inicia el fin de semana del 19 de marzo, finalizando el fin de semana del 17 de diciembre.

ZONA A

Atlético Baradero

Belgrano

Central Bs As

Defensores Unidos

Independiente (Zte)

Náutico San Pedro

Náutico Zárate

Unión Zárate

ZONA B

Atlético Pilar

Campana Boat Club

Ciudad de Campana

Deportivo Arenal

Honor y Patria

Independiente (Esc)

Ingeniero Raver

La fase de grupos (Primera Fase) se disputará con encuentros de ida y vuelta entre los equipos del mismo grupo, la misma se iniciará el fin de semana del 19 de marzo finalizando el 10 de julio. Está fase determinará los equipos que integren las copas de Oro y Plata.

La clasificación final de los equipos en esta fase conformarán los integrantes de la COPA DE ORO y COPA DE PLATA.

COPA DE ORO: los cuatro primeros equipos de la clasificación general de cada una de las zonas (sumatoria de puntos entre las cuatro categorías, sin coeficiente).

COPA DE PLATA: disputarán está copa los equipos que finalicen en la clasificación general del 5to al 8vo puesto en la Zona A y los que finalicen del 5to al 7mo puesto de la Zona B.

La segunda fase (Copa de Oro y Copa de Plata) se disputará entre el 16 de julio al 20 de noviembre, con igual formato de disputa que en la primera fase: partidos de ida y vuelta (14 fechas en la Copa de Oro y 12 fechas en la Copa de Plata).

Una vez finalizada está segunda etapa del torneo quedarán determinadas las posiciones de cada equipo para disputar la fase final.

Fase Final se disputará entre el fin de semana del 26 de noviembre al 17 de diciembre. Tras saber que posición ocupa cada equipo se realizarán los cruces, disputando un único encuentro en la cancha del equipo mejor ubicado:

-1ro vs 8vo (ganador #1)

-2do vs 7mo (ganador #2)

-3ro vs 6to (ganador #3)

-4to vs 5to (ganador #4)

Una vez conocidos los cuatro equipos se disputarán las semifinales de la siguiente manera:

-ganador #1 vs ganador #4

-ganador #2 vs ganador #3

El libro de pases para jugadores que no estén participando de la temporada, permanecerá abierto 15/07. En relación a los jugadores que hayan participado para un club en la actual temporada y deseen cambiar, solamente deberán haber jugado hasta la 7ª fecha inclusive.