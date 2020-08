El remero, que recibió un acta por incumplimiento de Prefectura Nacional al salir del Río Luján, espera que en las próximas horas Nación autorice a más deportistas. Pide autorizar los deportes individuales.

El remero de San Fernando, multimedallista y Olímpico en Londres, Ariel Suárez, cumplió con su palabra y desoyó el pedido de guardar cuarentena hasta que se habilite el protocolo del Remo y ayer se lanzó con su bote al Río Luján en Tigre, en medio de una marea mediático que lo tuvo como centro de atención.

“Pase lo que pase, desde el lunes pienso salir a entrenar todos los días como el fútbol”, dijo Suárez que al terminar su periplo acuático vio como el movimiento generado termino en un acta labrada por la gente de Prefectura que cuidaba el lugar: “Al finalizar los prefectos se acercaron bien. Hicieron bien su trabajo, tuvieron buen trato conmigo. Sabíamos de ambos lados de que se trataba y era consciente que me iban a elevar el acta. Me llamaron, empezaron con las comunicaciones y me dijeron que se iba a comunicar un juez conmigo para ver cómo se proseguía”.

“No tengo idea que significa el acta, ni me interesa. Plata no me pueden sacar. Iré preso, pero me iba a sentir mal conmigo mismo si esta injusticia con todos los deportes seguía. Hay muchos clubes que la pasan mal, el deporte es salud y un poco de salud a la gente no le vendría mal”, dijo en TN y agregó “No tengo miedo. Económicamente, no tengo un peso, plata no van a sacar porque no la tengo, del agua me van a sacar preso, es lo que mejor hago hace 20 años representando a mi país”.

El finalista en los Juegos de Londres 2012 se volvió a entrenar luego de 5 meses de pandemia y espera que en las próximas horas desde Nación aprueben el permiso para otros deportes ya que entiende “una injusticia” que el fútbol vuelva y el resto de las competiciones no: “River, Boca , Racing son clubes, no son la Selección Nacional. Son clubes como los clubes de Tenis, de Golf. Yo lo que hice fue una acto de rebeldía sino de cansancio de este cuarentena de este aislamiento con mezcla de impotencia que otros deportes se habilitan y el mío no. Dije ´no tengo menos derechos que otros deportes para poder salir´. Esa fue la cuestión del asunto”.

Según el remero, ya se pidió la lista de remeros desde Nación y espera que la Federación lo notifique a la brevedad para “que no me hagan otra acta”. Consultado por la posibilidad de que la intendencia de Tigre lo habilite para entrenar en el Río dijo “No me llegó ninguna notificación ni a mí, ni a la Federación. Espero que en las próximas horas haya una definición”