Ante Midland y en casa, el Viola recibió otro cachetazo

El conjunto de Libertad pisó fuerte en Campana y derrotó 2-1 a Villa Dálmine. Palacio y Torres marcaron para la visita, mientras que Prim lo hizo para el cuadro local.

En un choque válido por la tercera fecha del campeonato Apertura de la Primera B, Villa Dálmine cayó 2-1 ante Midland en condición de local y agudizó su crisis en el inicio de la temporada. Santiago Prim hizo el único tanto para los dirigidos por Cristian Grabinski, que no parece encontrarle la mano al equipo (apenas un punto de nueve disputados).

El entrenador metió mano en el equipo para solucionar las falencias mostradas en la última fecha: Mariano Puch y Felipe Rocca en los laterales, Mateo Solís en el medio, la salida de Prim por Castañeda y el ingreso de Aballay. Sin embargo, no hubo respuestas por parte de los dirigidos.

La visita golpeó primero, pero el local salió a buscar el empate sin ideas, con desorden y, salvo algún centro, no inquietó a Leguiza, guardavallas de Midland. Ante las pérdidas, el Viola quedaba descompensado en el fondo y es por eso que el trámite se hizo cuesta arriba en todo momento para los de Mitre y Puccini.

La primera etapa fue para el olvido en el cuadro de Campana. Es que la visita hizo bien los deberes, cumplió su cometido y golpeó en los momentos justos: primero a los 14 por intermedio de Ignacio Palacio con un zurdazo cruzado, y sobre el cierre de ese período Juan Manuel Torres firmó el 2-0.

Ya en la etapa complementaria, Villa Dálmine apostó a los cambios (Garzino por Fernández, Pollacchi por Pardo, Prim en lugar de Piersigilli y Figueroa en reemplazo de Parodi), salió con otra mentalidad y a los 15 minutos Santiago Prim marcó el descuento para el Viola, en un festejo que solo sirvió para la estadística. Los locales apostaron a los cambios pero no tuvieron las ideas necesarias para lastimar. Sobre el cierre, Mateo Solís vio la roja y es por eso que el cuadro campanense finalizó con un jugador menos.

En conclusión, los de Campana volvieron a perder pero dejaron una imagen preocupante ante un fixture que no da tregua, ya que el martes deberá enfrentar a Colegiales en Munro desde las 20. Las permanentes modificaciones de su entrenador muestran que no encuentra el funcionamiento y que los rendimientos individuales no ayudan. Si bien es prematuro hacer un diagnóstico categórico, en el campo de juego se sigue reflejando el desorden institucional.

En definitiva, el cambio dirigencial, la renovación del plantel y el cambio de categoría continúan plasmando en cancha los mismos problemas que lo llevaron al descenso. Los interrogantes son muchos y la próxima fecha está a a vuelta de la esquina, donde el Viola deberá realizar un cambio radical desde lo temperamental y lo futbolístico si quiere revertir este pálido comienzo.