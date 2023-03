El cuadro de Campana, que viene de una caída, buscará una alegría cuando reciba este sábado a Ferro. José María Martínez hará variantes en el equipo.

En busca de la recuperación tras la caída en el Bajo Flores, Villa Dálmine recibirá este sábado a Ferro Carril Oeste en el Coliseo de Mitre y Puccini. El Viola, con un andar irregular en la competencia (dos ganados, uno empatado y tres perdidos), sabe que necesita triunfar ante su gente para escaparle a la zona baja de la tabla de posiciones.

El choque ante el Verdolaga, correspondiente a la séptima fecha de la Zona B, dará inicio a las 15.30 y contará con el arbitraje de Andrés Gariano. Cabe destacar que el rival de turno apenas ganó un duelo y tiene seis unidades, una menos que el elenco de Campana.

De cara a este juego, José María Martínez tiene un rompecabezas para armar los once iniciales. Es que no podrá contar con Renso Pérez ni con Fernando Cosciuc, que arrastran sendas molestias musculares. Además, Luciano Maidana y Federico Rosso todavía no se recuperaron de sus lesiones. Y como si fuera poco, el Viola también sufrió la baja de Valentín Albano, que se alejó del club y continuará su carrera en el fútbol de Brasil.

Para este cotejo, el entrenador dispondría el ingreso de Julián Giménez por Renso Pérez, como así también el retorno de Dante Cardozo en lugar de Fernando Cosciuc. Además, Lucas Jofré sería titular en reemplazo de Valentín Albano.

En consecuencia, el Viola alistaría a Alan Sosa; Jofré, Nicolás Romat, Facundo Gómez, Cardozo; Agustín Pereyra, Valentín Gargiulo, Giménez, Mariano Rivadeneira; Francisco Molina y Marcelo Olivera.