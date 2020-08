Por Federico Meza https://www.soloascenso.com.ar/… La decisión llama mucho la atención. Por la edad, por los años que podían llegar de carrera en otra circunstancia, pero él en sus palabras explicó el porqué de su determinación. ¿Quién? Alfredo Resler. El ahora ex defensor de CADU dio los motivos por los que colgó los botines a sus 28 años.

“Cuando te agarra una decisión le buscás excusas por todos lados. Tuve 6 o 7 meses para pensarlo, lo venía trabajando de hace rato, mucho se me fueron las ganas de todo lo que rodea al fútbol, la exigencia del fútbol”, arrancó el surgido de Rosario Central.

“Las exigencias llevan a lesiones, los últimos años me habían operado de la rodilla y estuve un año y medio sin jugar y eso repercutió más adelante. Era entrenar todos los días con dolores, muchas veces llegaba a los partidos con lo justo, con inyecciones para los dolores”, remarcó el ex Tiro Federal y Central Córdoba de Rosario.

A su vez, quien llegó a Defensores Unidos para disputar la Primera B luego del ascenso, remarcó: “Ya no era vida y para seguir jugando cinco años más con esos dolores no valía la pena porque económicamente en el Ascenso se vive al día, con lo justo. Y si pasa algún problema como ahora, los sueldos se vienen abajo”.

“Económicamente en el Ascenso, lo digo por mí y varios chicos que estaban al día, tenías que pedir plata prestada para solventar sus gastos y se hace difícil proyectar a futuro cuando vivís al día. Llegan los 35 o 36 años cuando un jugador no juega más y después tenés que cambiar rotundamente de vida”, expresó.

Y también expuso una postura personal: “No quería seguir ligado al fútbol por varios manejos, viví muchas cosas feas en cuanto a lo dirigencial, muchísimas cosas que no valía la pena esperar a los 35 años para cambiar de trabajo. Decidí ahora a los 28 que puedo dejar yo el fútbol y no que me deje a mí el fútbol”.

En ese aspecto, criticó a los directivos. “No solo en CADU, hablo de la dirigencia en general. Nosotros no tenemos aportes, no tenemos ART, no tenemos jubilación, no tenemos nada. Yo me tuve que hacer monotributista hace tres años porque no tenía aportes por ningún lado”, enfatizó.

Y concluyó: “Me he operado de la rodilla y no pude cobrar la ART, cuando en todos los trabajos en blanco cobran ART. Y yo, y muchos jugadores porque no hablo solo por mí, sino muchos compañeros han perdido mucha plata por no estar cubiertos. Cosas básicas que cualquier trabajador tiene que tener y el futbolista no tiene”.