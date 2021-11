Luego de alcanzar el podio en Buenos Aires, el piloto de Zárate, Gabriel De Lucca, se midió nuevamente en la Master Max pero esta vez, debutando en Rotax Grand National.

Luego de la gran actuación que lo llevó al podio en la última presentación de Rotax Buenos Aires, el piloto zarateño Gabriel De Lucca respondió a la convocatoria del pasado fin de semana por la categoría más federal del país, RMC Grand National. La cita que lo vio enfilar nuevamente junto a la Master Max, se disputó sobre el nuevo kartódromo de Trenque Lauquen, el que vistió de gala para recibir a la ‘Grand National’.

En una convocatoria que no tuvo la presión habitual de luchar por el título, De Lucca llegó a esta instancia para disfrutar del deporte que lo apasiona. En un circuito nuevo para la categoría y para él, hizo sus primeras incursiones sobre el extenso trazado de 1497 metros para adaptar su manejo a esas exigencias. En la clasificación del sábado, logró el 7° registro. En la primera manga, obtuvo el P8 y el P7 en la segunda completando la primera jornada.

Para la actividad del domingo, una tormenta intensa se mantuvo durante todo el día complicando las acciones del resto de la fecha. Bajo esas circunstancias que condicionaron las acciones en cada una de las carreras, el piloto de Zárate consiguió el P6 en la última manga.

En la competencia Final, con lluvias incesantes, giró buscando completar la carrera. Sorteando charcos que se formaban vuelta a vuelta, mientras intentaba mantener su ritmo, se vio sorprendido por uno de esos espejos de agua que lo llevó al trompo. En esa situación fue impactado por otro competidor, situación por la cual, debió hacer abandono de la etapa.

“La verdad que no terminó como esperábamos. Fue un fin de semana muy complicado por el tema climático. Tuvimos sol, calor, viento, frio, lluvia, clima para todos los gustos. Fue bueno en cuanto a que pudimos probar en todas las condiciones y sacar conclusiones buenas pensando en una posible nueva participación en este circuito, pero los resultados no fueron buenos para nosotros”, señaló el piloto zarateño y agregó: “Terminamos de la peor manera, con un golpe fuerte bajo la lluvia y en el hospital. Así que no cerramos como esperábamos. Estamos bien físicamente, con algunos moretones y dolores, pero listos para afrontar una nueva competencia”, aseguró De Lucca.

Finalmente completó: “Quiero agradecer al equipo RC Pro Racing, a Raúl Colombo y a toda su gente por acompañarme esta carrera, a Angel García por el motor, y por supuesto a mi familia, y a los que me apoyan: Pradecom, CMP, Grupo MZ”.

Tras este paso de cierre desafortunado, Gabriel De Lucca volverá a ser convocado por la categoría más federal del país, el fin de semana del 27 y 28 de noviembre, sobre el circuito de Colonia Caroya, para poner fin a la temporada 2021 con un evento doble.

RMC GRAND NATIONAL 2021 - ROUND #8

Kartódromo "Ciudad de Trenque Lauquen", Trenque Lauquen (Buenos Aires)

MASTER MAX

Clasificación: 1. Graut, Laureano 1:03,856

1ª Manga: 1. Villarroel, Juan C., 2. DAtri, Tomás, 3. Rodriguez, Matías, 4. Fernandez, Javier, 5. Graut, Laureano, 6. Causillas, Alejo, 7. Polvera, Javier, 8. De Lucca, Gabriel, 9. Giraldez, Leonardo, 10. Rodriguez, Martín, 11. Alenaz, Rodrigo, 12. Belluccini, Leonardo, 13. Cancio, Julián, 14. Giner, Bruno, 15. Bertolaccini, Mario, 16. Bonvin, Matías.

2ª Manga: 1. Villarroel, Juan C., 2. DAtri, Tomás, 3. Bonvin, Matías, 4. Rodriguez, Matías, 5. Causillas, Alejo, 6. Graut, Laureano, 7. De Lucca, Gabriel, 8. Fernandez, Javier, 9. Polvera, Javier, 10. Rodriguez, Martín, 11. Giraldez, Leonardo, 12. Alenaz, Rodrigo, 13. Cancio, Julián, 14. Giner, Bruno, 15. Belluccini, Leonardo, Sv. Bertolaccini, Mario.

3ª Manga: 1. Bonvin, Matías, 2. Rodriguez, Matías, 3. DAtri, Tomás, 4. Causillas, Alejo, 5. Giraldez, Leonardo, 6. De Lucca, Gabriel, 7. Rodriguez, Martín, 8. Fernandez, Javier, 9. Cancio, Julián, 10. Polvera, Javier, 11. Belluccini, Leonardo, 12. Alenaz, Rodrigo, 13. Graut, Laureano, 14. Giner, Bruno, 15. Villarroel, Juan C., Nl. Bertolaccini, Mario.

Final: 1. Bonvin, Matías, 2. DAtri, Tomás, 3. Rodriguez, Matías, 4. Cancio, Julián, 5. Rodriguez, Martín, 6. Belluccini, Leonardo, 7. Villarroel, Juan C., 8. Fernandez, Javier, 9. Giner, Bruno, 10. Polvera, Javier, Nc. Causillas, Alejo, Nc. Graut, Laureano, Sv. Alenaz, Rodrigo, Nl. Bertolaccini, Mario, Nl. De Lucca, Gabriel, Nl. Giraldez, Leonardo.

Campeonato Extraoficial: 1. Rodriguez, Matías 564 - 3v, 2. Cancio, Julián 496 - 1v, 3. Polvera, Javier 297, 4. Belluccini, Leonardo 273 - 1v, 5. Bertolaccini, Mario 179, 6. Reynoso, Sebastián 172, 7. Rodriguez, Martín 167, 8. Bonvin, Matías 166 - 1v, 9. DAtri, Tomás 158, 10. Villarroel, Juan C. 112, 11. Alvarez, Alejandro 104 - 1v, 12. Viola, Miguel 71, 13. Perez, Claudio 71, 14. Ruiz, Carlos 69, 15. Fernandez, Javier 64, 16. Alenaz, Rodrigo 51, 17. Viglietti, Eduardo 46, 18. Castro, Leonardo 44, 19. Pazzaglia, Luciano 42, 20. Causillas, Alejo 40, 21. Giner, Bruno 40, 22. Graut, Laureano 38, 23. De Lucca, Gabriel 28, 24. Ferrari, Matías 23, 25. Giraldez, Leonardo 22, 26. Sesa, Sebastián 17.